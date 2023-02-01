

أعلن البنك الأهلي المتحد عن تنظيم حملة تطعيم ضد أمراض الشتاء مثل نزلات البرد «الإنفلونزا» والالتهاب الرئوي بالتعاون مع وزارة الصحة الكويتية. وقد استمرت الحملة خلال ساعات العمل من يوم الإثنين الموافق 30 يناير الماضي، وتواجد فريق طبي من مركز العارضية الطبي في البنك، وذلك لزيادة وعي الموظفين بأهمية حماية أنفسهم من الأمراض التي تنتشر بشكل خاص في فصل الشتاء وتوفير اللقاح ضد هذه الأمراض بسهولة لهم.



وتعليقا على الحملة، أفادت رئيس إدارة الاتصال المؤسسي بالبنك الأهلي المتحد فاتن التميمي: انطلاقا من النجاح السابق لحملات التوعية الصحية التي نظمها البنك، يسعدنا التعاون مع مركز العارضية الطبي لنشر الوعي حول أهمية اللقاح ضد الأمراض المرتبطة بفصل الشتاء، كما نشجع موظفينا على تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وأهلهم من هذه الأمراض، وكذلك التعرف على كيفية الوقاية من أمراض الشتاء من خلال فريق مركز العارضية الطبي.



وأضافت: يأتي حرص البنك على تنظيم هذه الحملة تماشيا مع الإجراءات الوقائية التي وضعتها الكويت للحد من انتشار الأمراض المرتبطة بفصل الشتاء، ولضمان بيئة عمل آمنة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.



وأكدت التميمي أن «المتحد» يقوم بدور ريادي في دعم البرامج والمبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى زيادة الوعي بالقضايا الاجتماعـيـــة والصحـيــة والتنموية والتعليمية في الكويت من خلال برنامجه المتميز للمسؤولية المجتمعية.