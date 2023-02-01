



استكمــل بنك برقان مساهمتــه فــي المعرض الأضخم من نوعه في الكويت للفرص الوظيفية «وظيفتي»، موسعا نطاق مشاركته من خلال تقديم ورشة عمل «سر التمكين الذاتي» لزوار المعرض، والتي جاءت في مبادرة تؤكد على دوره الرائد في مجالات تنمية رأس المال البشري، وامتدادا لاستراتيجية برقان المعنية بممارساته البيئية والاجتماعـيــة وحوكمــــة الشركات، والمصوبة نحو تنمية المجتمع من خلال أنشطة وفعاليات تعليمية متنوعة.



وقام بتقديم ورشة العمل، كل من فاطمة يعقوب مدير قسم التعلم في برقان، وبشار القطان مدير تمكين الكفاءات في البنك، وذلك تحت قيادة إدارة الموارد البشرية لدى البنك، حيث نظمت لتتضمن محتوى جاذب وقدمت بأسلوب خاص في الإلقاء، نجح في أن يحظى بنسبة كبيرة من المشاركة والتفاعل من قبل الحضور اللافت من المهنيين الطموحين، فلم يتوانى فريق برقان التعليمي عن مشاركة خبراتهم الواسعة ومعرفتهم التقنية، في محاضرة هدفها توجيه المشاركين نحو كيفية الاستفادة من القيمة التي تقدمها لهم رحلاتهم المهنية ومسيرتها، من خلال اختيار المسار الوظيفي الأنسب لتطلعاتهم ومهاراتهم.



وتعليقا على أهداف تقديم هذه الورشة في معرض «وظيفتي»، قالت يعقوب: تجسيدا لفلسفة برقان «أنت دافعنا»، قمنا بتقديم ورشة عمل «سر التمكين الذاتي» للمساهمة في تسليح مجتمعنا بالأدوات المناسبة التي يمكنها أن تدعم أي موظف أو باحث عن عمل في مسيرته نحو الازدهار في سوق العمل اليوم، ولعل الهدف الأساسي من ذلك هو تحقيق الذات والنمو على المستوى الشخصي، وليس فقط النجاح الوظيفي أو المهني.



ومن جانبه، أضاف القطان، إلى ذلك أنه في بنك برقان، ندرك أن نجاحنا المؤسسي هو انعكاس لتطور مجتمعنا، فنجاح المرء من نجاح مجتمعه، ونموه ونضجه على الصعيد المهني يدفع بنمو ونضج من يحيط به، ولهذا السبب، نحرص على تفعيل دورنا المجتمعي كجزء لا يتجزأ من عملياتنا اليومية واستراتيجيتنا الشاملة.



ويذكر أن ورشة العمل سجلت مشاركة أكثر من 75 شخصا، والتي غطت سلسلة من المواضيع حول المهارات الأساسية المطلوبة لاختيار المسار المهني الأفضل وبنجاح، بما في ذلك فهم وإنشاء الأهداف الذكية (S.M.A.R.T)، وتقييم الفرص من خلال إجراء تحليل SWOT، وتحديد القيم والسمات الشخصية المختلفة، وكذلك أساليب التواصل الخاصة، ولضمان تحقيق أقصى قيمة مضافة، استندت ورشة العمل إلى أهمية تحقيق تفاعل صادق من قبل الجمهور، من خلال المناقشات والتأمل الذاتي، والتي توجت بخطة عمل يمكن لكل فرد اتباعها في السعي لتحقيق النجاح الوظيفي الخاص به.



الجدير بالذكر أن بنك برقان يواصل ابتكار الفعاليات التي تتضمن المشاركة الحية والعملية، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية في مختلف المجالات، بصفته مؤسسة مالية وطنية رائدة وعضو فعال في المجتمع الكويتي، ويأتي ذلك تحت مظلة التزام البنك بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، التي تدعو إلى نمو مستدام طويل الأجل يخدم البيئة والمجتمع، مع الالتزام بالحوكمة في الكويت.