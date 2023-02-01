

أعلن بنك بوبيان عن طرح خدمة جديدة تقدم لأول مرة في السوق المحلي والمتخصصة في التحصيل الفوري للمستحقات التجارية بالنسبة للموردين وتمديد فترة المدفوعات التجارية للمشترين مع إمكانية تحقيق عائد على تلك المدفوعات من خلال حلول تكنولوجية متكاملة تتمثل في المنصة الذكية لتمويل سلسلة التوريد.



وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات في بنك بوبيان عبدالسلام الصالح: تعتمد الخدمة المقدمة من بنك بوبيان على دخول البنك كطرف ثالث بين البائع والمشتري من خلال معاملات تجارية يقوم بها البائع (المورد) ببيع السلع المختلفة على الحساب للمشتري، ومن ثم يتنازل البائع عن تلك المستحقات الناشئة للطرف الثالث (بنك بوبيان) مقابل نسبة خصم متفق عليها مسبقا، مع إمكانية تمديد فترة المدفوعات للمشتري مجانا.



وحول المستفيدين من هذه الخطوة المميزة لبنك بوبيان، أوضح الصالح: ان الاتفاقية التي تبرم بين البنك والبائع والمشتري لن تؤثر على الترتيبات التجارية بين البائع والمشتري وإنما ستعود بالنفع على جميع الأطراف.



وحول أهمية الخدمة الجديدة، أضاف الصالح أنه يأتي مواكبا لرؤية بوبيان الإستراتيجية لتقديم خدمات إضافية مميزة للعملاء من خلال رقمنة العمليات وتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات.

من جانبه، قال المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في البنك أشرف سويلم إن هذا المنتج المدعم بالمنصة الذكية لتمويل سلسلة التوريد سيحقق أهدافا تتماشى مع رؤية الكويت 2035 من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمعدلات خصم تنافسية تلائم طبيعة واحتياج العمل دون تحميلها على قوائم الشركة المالية، مشيرا الى أن المستحقات المدينة ستتحول مباشرة إلى سيولة نقدية، فضلا عن دعم التحول الرقمي وتنشيط التجارة الرقمية والمساهمة في دعم الناتج المحلي الإجمالي.