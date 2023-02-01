خديجة حمودة



أكد وزير الخارجية سامح شكري، أمس، أن مباحثاته مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، ركزت على الهدف المشترك لتطوير العلاقات بين البلدين على جميع المستويات، بما يخدم مصالح الشعبين، وأثر ذلك على جهود التنمية الاقتصادية.



وأعرب سامح شكري، في كلمته خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقب انتهاء مباحثاتهما في موسكو، عن سعادته بالمفاوضات مع نظيره الروسي التي امتدت لأكثر من ساعتين، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في تزايد مستمر، وأن استمرار الاعتماد على السلع التي يتم تبادلها بين مصر وروسيا، أمر مهم ، وجار الحفاظ عليه والتوسع فيه.



وأوضح أنه ناقش مع نظيره الروسي، الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد على اهتمام مصر كما يهتم المجتمع الدولي كله، بالتوصل إلى الظروف التي تسمح بانتهاء المواجهة العسكرية في أوكرانيا.



وقال شكري: «في إطار المنطقة العربية، تناولنا القضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة وأهمية وجود تهدئة وعدم التصعيد والامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تؤدي إلى تعقيد الموقف وضرورة إيجاد الإطار السياسي اللازم لإنهاء الأزمة على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة تكثيف الجهود الدولية واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته وفقا لمقررات الشرعية الدولية للتوصل إلى حل نهائي يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».



وأوضح وزير الخارجية، أن علاقات مصر وروسيا تقوم على أرضية من التاريخ الممتد الطويل، خاصة ونحن بصدد الاحتفال بمرور 80 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، داعيا إلى إيجاد حلول ملائمة لكل التطورات على الساحة الدولية، بما يحقق المصالح المشتركة المبنية على أساس المبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة والاحترام المتبادل.



من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي تقدير بلاده عاليا الموقف المصري المتوازن والمدروس من مختلف القضايا الإقليمية، والسعي لإيجاد الحلول بشأن الكثير من الأزمات.



وقال وزير الخارجية الروسي - أثناء اللقاء - «يهمنا الموقف المصري من مختلف الأزمات في إقليم الشرق الأوسط وفي إفريقيا ومختلف أطر التعاون المطروحة من قبل الجانب المصري».

وأضاف لافروف: «أن روسيا ومصر تتعاونان في إطار الأمم المتحدة، حيث نشهد محاولات من بعض أعضاء المجتمع الدولي لفرض قواعد معينة كبديل لميثاق الأمم المتحدة، وهي قواعد لا يعرفها أحد»، مؤكدا أن بلاده تعول على إجراء محادثات مكثفة بين موسكو والقاهرة بشأن تطور العلاقات الثنائية في ظل الظروف الراهنة.