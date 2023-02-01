وجه النائب أسامة الزيد سؤالين إلى وزير الصحة، بشأن الهيكل التنظيمي المعتمد من ديوان الخدمة المدنية الخاص بالهيئة العامة للغذاء وللتغذية وبقطاع الشؤون الهندسية.



وجاء السؤال الأول كالتالي:



انطلاقا من أهمية تحقيق الأمن الغذائي المستدام في الكويت وتأثيره المباشر على صحة وسلامة المجتمع، ونظرا لأهمية الدور الرقابي للهيئة العامة والتغذية في التفتيش والمراقبة على الأغذية والحفاظ على سلامة المادة الغذائية وصولا للمستهلكين ومتابعة المنشآت الغذائية ومورديها ومدى التزامهم بتطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالهيئة، أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية عن الهيكل التنظيمي المعتمد من ديوان الخدمة المدنية الخاص بالهيئة العامة للغذاء وللتغذية، مع بيان ما تم وقف تفعيله أو تغييره من الاختصاصات الواردة فيه، وتوضيح اسم الإدارة وتاريخ صدور قرار الوقف أو التغيير، مع بيان الأسباب منذ سنة 2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



2- صورة ضوئية عن المراسلات التي تمت بين الهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للمعلومات المدنية في شأن الربط الإلكتروني لتسهيل الشروط اللازمة للمخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة منذ نقل الاختصاص.



3- ما اللوائح الداخلية والقرارات الصادرة في شأن تنظيم الإجراءات الخاصة بغلق وفتح المنشآت الغذائية؟ وهل هناك منشآت غذائية أعيد فتحها من النيابة العامة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فإنني أطلب تزويدي بصورة ضوئية عن قرار إغلاق المنشأة والقرار الصادر من النيابة العامة في شأن فتحها.



4- كشف بأسماء الموظفين حاملي المسمى الوظيفي (مفتش أغذية، مفتش تغذية)، الذين لم يمنحوا صفة الضبطية القضائية، مع بيان الأسباب وتاريخ التعيين.



5- هل تصدر أو تجدد التراخيص الصحية للمنشآت الغذائية ومتداوليها بعد دفع الرسوم والغرامات المستحقة لدى الهيئة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فإنني أطلب تزويدي بالإجراءات والقرارات المنظمة بهذا الشأن.



6- ما الاشتراطات التي وضعتها النيابة العامة في شأن المخالفات والمستندات الملحقة بها لإثبات صحة المخالفة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن محاضر الاجتماعات والمرسلات التي تمت بهذا الشأن.



7- يوجد عدد (3500) شحنة مواد غذائية مستوردة أفرج عنها ودخلت إلى الكويت باستخدام صلاحية دخول النظام (اسم المستخدم) خاصة بموظفين انتهى ندبهم في إدارة الأغذية المستوردة بالهيئة، وعليه أطلب تزويدي بمستندات الإجراءات التفصيلية المتخذة في شأن ما ذكر، مع وثائق محتويات الشحنات الغذائية المستوردة التي أفرج عنها ونتائج فحص المختبر لكل شحنة.



8- ما الأعمال والصلاحيات الخاصة بشركات ومكاتب التخليص الجمركي في إدارة الأغذية المستوردة؟



9- هل تقوم مكاتب التخليص الجمركي بالتوقيع على نموذج التعهد بعدم التصرف في المواد الغذائية وذلك لحين صدور النتائج النهائية من المختبر على المادة الغذائية؟



10- هل تدرج نتيجة فحص المختبر الثالثة في النظام الإلكتروني الخاص بالأغذية المستوردة؟



11- هل توجد تصاريح للإفراج عن المواد الغذائية ختمت ووقعت يدويا وليس إلكترونيا سواء كانت الاستمارة الأولى أو الثانية أو الثالثة؟



12-هل أفرج عن المادة الغذائية للمرة الثالثة بعد صدور نتيجة تفيد بعدم صلاحية المادة للاستهلاك الآدمي في استمارة الفحص الأولى والثانية؟



13- ما سبب تحرير المخالفة إلى ما بعد صدور نتيجة فحص بما يتجاوز فترة 40 يوما؟



14- كشف بأسماء المفتشين والأطباء البيطريين العاملين في المنافذ الجوية والبحرية والبرية وإدارة المسالخ مع تحديد مراكز العمل.



15- صورة ضوئية من الشهادات الخاصة بجميع الأطباء البيطريين العاملين في الهيئة، مع توضيح ما اعتمد من وزارة التعليم العالي، وما لم يعتمد حتى الآن مع بيان الأسباب.



16- في شأن الكتاب الصادر من الإدارة العامة للجمارك والوارد إلى الهيئة عن استعمال أختام الهيئة من سائقي الشركات في 24/10/2022، أطلب إفادتي بكشف خاص ببيانات المفتشين والأطباء البيطريين أصحاب الأختام التي استخدمت لختم والإفراج عن الذبائح.



17- ما الإجراء القانوني المتخذ في شأن استعمال أختام الهيئة من سائقي الشركات؟ مع بيان أسباب تسليم أختام موظفي الهيئة، وتزويدي بصورة ضوئية عن جميع محاضر التحقيقات التي تمت حيال الموضوع.



18- صورة ضوئية عن محاضر لجنة الإتلاف الخاصة بالذبائح في جميع المنافذ وإدارة المسالخ من تاريخ 1/6/200 حتى 31/12/2022.



وجاء السؤال الثاني كما يلي: أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- الهيكل التنظيمي المعتمد من ديوان الخدمة المدنية الخاص بقطاع الشؤون الهندسية التابع لوزارة الصحة والذي يوضح جميع التدرجات والمسميات الوظيفية الحالية.



2- جميع الاختصاصات الخاصة بقطاع الشؤون الهندسية التابع لوزارة الصحة المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية.



3- شريحة الذاكرة (فلاش ميموري) بجميع العقود الخاصة بتأهيل وتشغيل وصيانة محطات إمدادات الغاز والغازات الطبية لجميع المناطق الصحية (المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية)، وتوضيح مراكزها وقيمتها ومددها المنعقدة منذ سنة 2018 حتى تاريخ ورود السؤال.



4- شريحة الذاكرة (فلاش ميموري) بجميع العقود من الباطن بتأهيل وتشغيل وصيانة محطات إمدادات الغاز والغازات الطبية لجميع المناطق الصحية (المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية)، وتوضيح مراكزها وقيمتها ومددها المنعقدة منذ سنة 2018 حتى تاريخ ورود السؤال.



5- كشف يوضح الأسماء والمسميات الوظيفية لمديري المشاريع في العقود المبرمة لتأهيل وتشغيل وصيانة محطات وإمدادات



6- شريحة الذاكرة (فلاش ميموري) عن جميع تقارير الملاحظات والمخالفات التي رصدت من موظفي وزارة الصحة بعد انتهاء مدة العقود التابعة لمحطات إمدادات الغاز والغازات الطبية مع توضيح المسميات الوظيفية لمحرري التقارير منذ 2018 حتى تاريخ ورود السؤال.



7- كشف يوضح الأسماء والتخصصات والمسميات والتدرجات الوظيفيـــــة للموظفين المعينين في مكاتب الشؤون الهندسية التابعة لوزارة الصحة.



8- كشف يوضح أسماء الشركات الخاصة بتشغيل وصيانة محطات إمدادات الغاز والغازات الطبية لجميع المناطق الصحية (المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية) والتي أبرم التعاقد معها منذ سنة 2018 حتى تاريخ ورود السؤال.



9- كشف يوضح أسماء الشركات الخاصة بتأهيل محطات إمدادات الغاز والغازات الطبية لجميع المناطق الصحية (المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية) والتي أبرم التعاقد معها منذ سنة 2018 حتى تاريخ ورود السؤال.