وجه النائب د.مبارك الطشة 20 سؤالا إلى 15 وزيرا منها سؤال مشترك إلى جميع الوزراء بشأن عدد المستعان بخدماتهم من غير المتقاعدين في الوزارات والجهات التابعة.



ووجه سؤالا مشتركا آخر إلى 4 وزراء بشأن عدد المنتدبين والمعارين إلى إدارة مكاتب الوزراء وأسمائهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم السابقة.



كما وجه سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني بشأن نظام معادلة الشهادات الإلكترونية للجامعات الأجنبية. وجاء سؤاله المشترك إلى جميع الوزراء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كشف بعدد الذين استعنتم بخدماتهم من غير المتقاعدين في الوزارات من 17 أكتوبر 2022 حتى تاريخ ورود هذا السؤال يبين فيه أسماؤهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم السابقة، والمسمى الوظيفي، وقيمة المكافأة المقررة لكل منهم، والأعمال والمهام المنوطة بهم، وصورة ضوئية من قرار الاستعانة، وقرار ديوان الخدمة المدنية لكل منهم على حدة.



2 ـ كشف بعدد المستعان بهم من المتقاعدين في الوزارات من 17 أكتوبر 2022 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، يبين فيه أسماؤهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم السابقة والمسمى الوظيفي وقيمة المكافأة المقررة لكل منهم والأعمال والمهام المنوطة بهم، وصورة ضوئية من قرار الاستعانة وقرار ديوان الخدمة المدنية ـ إن وجد.



وجاء السؤال المشترك إلى وزراء الداخلية والخارجية والعدل والتجارة كما يلي:



بالنظر إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 38 لسنة 2006 في شأن قواعد وأحكام وشروط النقل والندب، وإلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2013، في شأن وقف النقل والندب والإعارة بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وبالإشارة إلى ما تردد عن «صدور أوامر شفهية بالموافقة على النقل والندب والإعارة في جميع جهات الدولة إلى حين صدور قرار رسمي»، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كشف يتضمن عدد من انتدبوا أو نقلوا أو أعيروا إلى إدارة مكتب الوزير، وأسماءهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم السابقة، ومسمياتهم الوظيفية والمكافآت والعلاوات المقررة لكل منهم والدرجة المثبت عليها، منذ 17 أكتوبر 2022 حتى تاريخ ورود السؤال.



2 ـ هل وافق ديوان الخدمة المدنية على الندب أو النقل أو الإعارة للمذكورين أعلاه؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من القرار الصادر في شأن كل منهم، وموافقة ديوان الخدمة المدنية ـ إن وجد.



وجاء سؤاله إلى وزير التعليم العالي كما يلي:



يتضمن الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي على شبكة الانترنت (نظام معادلة الشهادات الالكتروني للجامعات الأجنبية) اسمي جامعتين في جمهورية الفلبين:



٭ الأولى: university of the Visayas.



٭ الثانية: university of Visayas.



وهو الأمر الذي تسبب في إرباك للكثير من الطلاب، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل تعد الجامعتان المذكورتان أعلاه كيانين قانونيين وتعليميين منفصلين على الرغم من تشابه الأسماء أم أن كليهما يشيران إلى كيان قانوني وتعليمي واحد؟



2 ـ تزويدي بالمعلومات التالية في الحالتين:



٭ الاسم الرسمي للجامعة.



٭ نبذة عن الجامعة وتاريخ تأسيسها وتطورها وأعضاء هيئة التدريس والمعامل والمختبرات والمكتبات الملحقة بها والخدمات التعليمية والثقافية التي تقدمها للطلاب.



٭ أنظمة الدراسة في الجامعة والاختبارات وآليات التقييم واحتساب الدرجات.



٭ قائمة بالكليات والمعاهد في الجامعة والتخصصات العلمية فيها والبرامج الدراسية التي تقدمها في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.



٭ موقع الجامعة ومركزها في التصنيفات العالمية المعروفة لأفضل الجامعات.



٭ عدد المنح الدراسية وبرامج الزمالة والتبادل الطلاب التي تقدمها.



٭ موقف الحكومة الفلبينية من الجامعة من حيث الاعتراف والإشراف والرقابة وضمان الجودة.



3 ـ ما نوع الرقابة التي تمارسها وزارة التربية ممثلة في إدارة التعليم الخاص على المدارس الأجنبية والخاصة، وما آلية ممارستها؟