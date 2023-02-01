وجه النائب د.فلاح الهاجري سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني بشأن تأخر تحديث قوائم الجامعات المتميزة منذ 29 أكتوبر 2017 حتى تاريخ تقديم السؤال، ونص السؤال على ما يلي:



نشأ الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم سنة 2010 بهدف تحسين مستوى برامج مؤسسات التعليم العالي في الكويت، وتحديد مؤسسات التعليم العالي في الدول الأخرى التي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها من خلال عمليات التقييم المستمرة لتلك المؤسسات وبرامجها وفقا لمعايير هيئات الاعتماد العالمية وصولا إلى ضبط جودة التعليم العالي، وانطلاقا من أهمية هذا الجهاز في توجيه الطلبة وتحفيزهم على الالتحاق بأفضل الجامعات مكانة وعلما فقد خص التعليم العالي بلائحة للجامعات المتميزة التي تحظى بسمعة أكاديمية متميزة لاهتمامها بجودة البحث العلمي والبرامج الأكاديمية ذات التصنيف المتقدم وتستقطب الطلبة الحريصين على جودة التعليم من جميع أنحاء العالم، كما أن خريجيها محل استقطاب سوق العمل.



وقد أصدرت وزارة التعليم العالي القرار رقم (211) لسنة 2017، مادة (4) بقائمة الجامعات المميزة، وألزمت لجنة البعثات بإعادة النظر في مراجعة قوائم الجامعات المتميزة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار بعد 4 سنوات، منذ تاريخ صدور القرار المشار إليه مع مراعاة ما استجد من جامعات متميزة حسب التصنيفات العالمية ووفق المراجعة الدورية لقوائم الجامعات المميزة، وبما أن التحديث مستمر لقوائم الجامعات المتميزة بشكل مستمر وسنوي وفق التقييم والتصنيف العالمي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



سبب تأخر تحديث قوائم الجامعات المتميزة منذ 29/10/2017 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال.