

هل يؤثر البيض على صحة القلب؟

تعد أمراض القلب والأوعية الدموية من أكثر مسببات الوفاة حول العالم، وترتبط بشكل كبير بارتفاع الكوليسترول، الذي يرتبط بدوره بالأطعمة التي نتناولها، وعلى رأسها البيض، الذي حذرت دراسات سابقة من تأثيره السلبي المحتمل، لكن دراسة جديدة أكدت على فوائده لصحة القلب.



وجدت دراسة نشرت في مجلة «Nutrients Journal»، أن تناول ما بين بيضة واحدة و3 بيضات أسبوعيا، «يبدو أنه يحمي» من المرض. الدراسة أجريت على أكثر من 3 آلاف بالغ، ووجدت أن من تناولوا هذه الكميات كانوا أقل عرضة بنسبة 60%، للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، شملت: الأشخاص الذين يأكلون بيضة واحدة أو أقل في الأسبوع، معرضون للإصابة لأمراض القلب الوعائية بنسبة 18%. أما الذين يستهلكون من بيضة واحدة إلى 4 بيضات أسبوعيا، لديهم معدل إصابة بنسبة 9%. بينما أولئك الذين يتناولون 4 إلى 7 بيضات أسبوعيا، تبلغ النسبة لديهم 8%.



أما من أكلوا بيضة واحدة إلى 3 بيضات أسبوعيا، لديهم خطر أقل بنسبة 60% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ومن تناولوا 4 إلى 7 بيضات، لديهم مخاطر أقل بنسبة 75%. ومع ذلك، عند النظر في تناول الأحماض الدهنية المشبعة المحتملة (SFA)، استنتج الباحثون أن تناول بيضة واحدة إلى 3 بيضات في الأسبوع كان «أكثر أمانا».



وأقر مؤلفو الدراسة بأن استهلاك البيض «يجب أن يقترن بنظام غذائي صحي، يتميز باستهلاك منخفض من الأحماض الدهنية المشبعة»، للحصول على فوائده.

عن «سكاي نيوز»