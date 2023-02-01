

ناصر العنزي



تعود اليوم المنافسة في دوري زين الممتاز بعد توقف، وذلك بلقاء قمة الصدارة في انطلاق الجولة الـ12 الذي يجمع الكويت المتصدر برصيد 22 نقطة مع العربي الثاني بـ 18 نقطة على ستاد صباح السالم، في مواجهة جماهيرية، سيعزز الفائز فيها حظوظه في المقدمة، وفي مباراة أخرى يلتقي السالمية السادس برصيد 14 نقطة الساحل صاحب المركز الأخير بـ 8 نقاط على ملعب علي صباح السالم.



وتأتي المواجهة بين الأبيض والأخضر في غمرة التنافس بين الفرق الكبيرة، حيث سيخوض الفريقان منافسات المربع الذهبي في كأس سمو الأمير مع القادسية وكاظمة، كما تنتظر الأخضر مناسبة مهمة يوم 6 الشهر الجاري في تنافس مع السالمية على لقب كأس سمو ولي العهد.

ولا شك في أن مواجهة اليوم ستساهم إلى حد كبير في تثبيت أركان الصدارة للكويت التي حافظ عليها منذ الجولات السابقة، إذا حالفه الحظ بالفوز، أما فوز العربي فسيشعل المنافسة من جديد.



ويلعب الكويت بإشراف مدربه البحريني علي عاشور والذي أحدث بعض التعديلات على صفوفه وعبر به مهام بطولة سمو الأمير بنجاح حتى الآن، وكانت آخر مهمة للأبيض في الدوري تعادله السلبي غير المتوقع مع التضامن والذي فوت عليه فرصة الابتعاد بالصدارة بفارق مريح عن الثاني، وقد دعم الأبيض صفوفه بالتونسي ياسين العامري بدلا من العراقي شيركو كريم.



ومن جانبه، فإن الأخضر بات جاهزا لخوض مهمة اليوم بعدما حقق نتائج مرضية للغاية في مبارياته الأخيرة، وأحسن مدربه البوسني روسمير سفيكو في تشكيلته وتبديلاته، ويدرك مع لاعبيه ان الفوز اليوم سيقربهم كثيرا من المنافسة على اللقب.



وقد تعاقد الأخضر مع التونسي بسام الصرارفي، وضم لاعب الكويت السابق أحمد حزام إلى جانب عناصر أخرى محلية أبدت حضورا طيبا خلال مشاركتها، ولم يكن مشوار الأخضر في الدوري مثلما تريده جماهيره التي تؤازره دائما فقد تأخر في الترتيب قبل أن يعيد لملمة أوراقه وترتيب صفوفه، ويأتي ثانيا حتى الآن وكانت آخر نتيجة له تعادله مع السالمية 1-1.



وفي مباراة السالمية والساحل، فإن كليهما يبحث عن النقاط الثلاث، لاسيما الأول الذي يحتاج إلى هذا الفوز قبل أن يخوض مباراته مع العربي في نهائي كأس سمو ولي العهد الاثنين المقبل، ومن جانبه فإن الساحل يبحث هو الآخر عن الفوز للهروب من المركز الأخير.