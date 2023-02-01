

تقام في الخامسة من مساء اليوم، قرعة بطولة الأندية العربية الخامسة للكراتيه والتي ينظمها نادي اليرموك غدا وتختتم الجمعة بمشاركة كبيرة قوامها 150 لاعبا يمثلون 17 ناديا من 8 دول، والأندية هي: اليرموك والكويت والشباب وبرقان والفتاة (الكويت) والشارقة والشارقة للمرأة وشباب الأهلي واتحاد كلباء (الإمارات) والنصر (السعودية) والوحدة (اليمن) وأم قصر والبلدية واتحاد البصرة (العراق) والشرطة (سورية) وشباب البريكي (الجزائر) وبيت لاهيا (فلسطين).



وتشمل منافسات البطولة الكاتا فردي (رجال وسيدات) والكاتا جماعي (رجال وسيدات) وتقام منافساتها الخميس، بينما تقام الجمعة منافسات القتال جماعي (رجال وسيدات) يعقبها حفل ختام البطولة، هذا، وستقام اليوم عملية تسجيل لاعبي الفرق المشاركة في البطولة وكذلك اجتماع الحكام.



من جانبه، رحب منسق عام بطولة الأندية العربية الخامسة للكراتيه محمد القطان بضيوف الكويت المشاركين في البطولة في بلدهم الثاني، مضيفا: «يستضيف اليرموك هذه البطولة، في ظل التطور الكبير الذي شهدته لعبة الكراتيه بالنادي، إلى جانب الإمكانات العالية التي يمتلكها لاستضافة هذا الحدث العربي».



وحول ضيوف البطولة، أوضح القطان أن البطولة ستشهد حضورا مميزا من قيادات اللعبة على المستوى العربي منهم رئيس الاتحاد العربي للكراتيه السعودي د.إبراهيم القناص وأعضاء الاتحاد العربي، ورئيس الاتحاد الكويتي محمد الجاسم إلى جانب سفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي للدول العربية المشاركة في البطولة.