

يحيى حميدان



أعلنت إدارة نادي الكويت عن ضم لاعب المنتخب البحريني محمد مرهون رسميا لمدة 6 اشهر لتدعيم صفوف فريق الكرة خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

ويشغل مرهون (24 سنة) مركز الوسط وسبق له تمثيل فريقي سترة والرفاع في البحرين وبوهيميانز التشيكي، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي بعد مساهمته في فوز فريقه الرفاع بلقب الدوري البحريني.



وسيعوض مرهون رحيل العماني أرشد العلوي الذي لم يقدم الأداء المنتظر منه خلال الموسم الحالي عقب التعاقد معه في الصيف الماضي. وشارك مرهون في حصتين تدريبيتين مع «الأبيض» عقب وصوله للبلاد أول من أمس، ومن المتوقع مشاركته في لقاء اليوم أمام العربي ضمن الجولة الـ 12 من دوري «زين» الممتاز.

ويغيب عن صفوف الكويت مهاجمه التونسي طه ياسين الخنيسي للإصابة ويحتاج لمدة 10 أيام قبل أن يعود للمشاركة من جديد في المباريات، في حين اكتملت جاهزية لاعب الوسط طلال الفاضل، وهو متاح للمدرب البحريني علي عاشور للاستفادة من خدماته اليوم.