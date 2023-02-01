

محمد الجلاهمة



نظرا لتجاهل الكثير من المواطنين والمقيمين طلبات شبكات متخصصة في سرقة الأرصدة البنكية من خلال رسالة مفادها «تم حظر بطاقتك البنكية ويرجى تحديث البيانات»، ابتكرت بعض العصابات وسيلة نصب جديدة من خلال إجراء مكالمة فيديو بين المستهدف وشخص يرتدي زي ضابط شرطة في الكويت ويجيد التحدث باللهجة الوطنية ويطلب من المستهدف أن يتعاون مع الموظف «المتصل النصاب» مهددا إياه «وإلا ما راح يصير خير» وسوف تتم ملاحقته قانونيا.



إلى ذلك أكد مصدر أمني لـ«الأنباء» أن مثل هذه العصابات لا يجب التعاون معها، مجددا التأكيد على أن أي جهة في الكويت سواء بنوك أو مباحث او ما شابه لا تطلب من أي مواطن أو مقيم تزويدهم بالبيانات البنكية التي تعد ملكا للعميل ولا يجوز الافصاح عنها لأي جهة.



وبحسب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فإنهم تلقوا اتصالات هاتفية من شخص يتحدث اللهجة الوطنية من هاتف نقال محلي حيث تم ابلاغ المتصل بتزويدهم برقم البطاقة المدنية الخاصة به ورقم البطاقة البنكية للاشتباه في تحويلات مالية كبيرة وغير منطقية قياسا بالدخل حسب ما يقول «المتصل النصاب» حيث يطلب منه فتح كاميرا والتحدث الى ضابط شرطة، وبالفعل يفعل ذلك ويظهر شخص مرتديا زيا عسكريا ويطلب منه انه يتعاون لأنه يشتبه في قيامه بغسيل الأموال.



وأكد عدد من رواد التواصل أنهم سارعوا لإخطار البنوك التي يتعاملون معها فأكدوا لهم أن هذه وسيلة نصب مبتكرة يجب الحذر منها وعدم التعاون مع المتصلين.