بيروت ـ أحمد عزالدين



قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: نحاول اختراق بعض الحواجز السياسية والنفسية للوصول إلى توافق يفتح الطريق أمام انتخاب رئيس الجمهورية.



وأضاف بعد زيارته مساء امس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بحضور الوزير السابق غازي العريضي: أيا كانت التقلبات والتوقعات ويقال انه سوف يجري لقاء رباعي وربما خماسي في باريس هذا جيد لكنه لا يمنع ان نحاول ان نقوم لا أسميها مبادرة انما بمحاولة اختراق بعض الحواجز السياسية والنفسية وغيرها من اجل الوصول الى توافق، فالتوافق هو الذي يعطينا املا بانتخاب رئيس للجمهورية، وأضاف «لا نستطيع أن نبقى في هذه الدوامة بأن نذهب كل أسبوع ونصوت بورقة بيضاء وسواها وفي الوقت نفسه ربما البعض له حسابات جيواستراتيجية».



وأشار الى أن «انهيار الليرة مخيف والهندسات المالية التي يجريها البنك المركزي لا تنفع من دون إجراء إصلاحات تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية».



وتابع جنبلاط: نبقى في هذه الدوامة ومن يدفع الثمن؟ المواطن! واليوم تطرقنا ايضا الى موضوع مهم جدا مع الرئيس بري وهو التربية فمن جهة وضعوا 60 او 70 مليون دولار (لست ادري كيف اتوا بها) في هذا البئر المثقوب بئر الكهرباء من جهة أخرى توقفوا عند التربية التي تحتاج فقط الى 25 مليون دولار وهي أهم بكثير من الكهرباء لان الكهرباء من دون إصلاح لا معنى لها.