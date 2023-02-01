نعى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الأديب الكويتي فاضل التيلجي الذي وافاه الأجل بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل في مجال الثقافة والشعر وكتابة القصص والنقد الأدبي.



ونقل الأمين العام للمجلس بالتكليف د.محمد الجسار، في بيان صحافي، تعازي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري وكافة العاملين في المجلس لأسرة الفقيد.



وقال الجسار: إن الفقيد ترك بصمات واضحة ومشهودة في مجال الإعلام والثقافة الكويتية والعربية، فله دواوين شعرية عديدة وقصص ومؤلفات في الأدب وهو أحد فرسان الشعر بالكويت ومن كتاب القصة.



وأضاف ان الفقيد يعتبر مؤرخا وناقدا أدبيا له مكانته ووزنه في الساحة الأدبية بالكويت والخارج وكتب في فنون الإبداع الأدبي وسبق غيره في تأليف وطبع «أحلام الشباب» وهي مجموعة قصصية من بيئة المجتمع الكويتي ودول شبه الجزيرة العربية وكانت طباعتها عام 1955.



وتقدم الجسار باسم جميع العاملين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان وأن يتغمده بالرحمة والمغفرة وأن يدخله فسيح جناته.