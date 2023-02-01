واصل وفد جمعية الهلال الاحمر الكويتي الزائر لليمن اليوم الثلاثاء أنشطته الإنسانية في مدينة تعز بتدشين مخيم طبي جراحي وافتتاح مدرسة فاطمة حسين حدادة في منطقة الوازعية بريف المحافظة ضمن حملة «الكويت بجانبكم».



وقال مدير عام الجمعية رئيس الوفد عبدالرحمن العون، في تصريح لـ «كونا»، إن المخيم الطبي في مستشفى المظفر بمدينة تعز يهدف إجراء 100 عملية جراحية تشمل «ازالة الحصوات والقدم السكري والفتق السري وأورام الثدي والزائدة الدودية والغدة الدرقية وازالة الاكياس الدهنية».



وأضاف العون ان هذا المشروع يهدف لتخفيف معاناة كثير من المرضى من أشقائنا اليمنيين الذين لا يجدون القدرة على تحمل أعباء التطبيب والجراحة نتيجة الأوضاع التي يمرون بها منذ سنوات.



وأشار إلى أن وفد الجمعية افتتح مدرسة فاطمة حسين حدادة في مديرية الوازعية بريف تعز والتي سيستفيد منها 400 طالب وطالبة موزعين على ثمانية صفوف دراسية، لافتا إلى أن مبنى المدرسة يشمل مكتبين للإدارة وللمدرسين وساحة عامة وملعب رياضي ودورات مياه.



وأوضح أن الهدف من هذا المشروع هو «خلق بيئة تعليمية مريحة للطلاب في هذه المنطقة المحرومة والتخفيف عن أبنائنا مشقة السفر إلى مسافات بعيدة إلى مدارس مكتظة».



وبين العون أن قطاع التعليم يحظى بنصيب وافر من دعم الكويت السخي والمتواصل عبر ذراعها الانساني «الهلال الأحمر» معربا عن بالغ الشكر لأسرة القطامي على تبرعها السخي لإنشاء وتجهيز المدرسة التي نفذتها «مؤسسة استجابة للأعمال الانسانية» الشريك المحلي للجمعية.



وأكد استمرار دعم «الهلال الأحمر الكويتي» للأشقاء في اليمن في جميع المجالات، مثمنا كل التسهيلات من الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في تعز ومختلف المحافظات والمديريات للجمعية وشركاءها لتنفيذ مختلف المشاريع.



من جانبه، أعرب مدير عام مديرية الوازعية أحمد الاحوس عن بالغ الشكر للكويت اميرا وحكومة وشعبا على ما يقدمونه من دعم لإخوانهم في اليمن بشكل عام وتعز على وجه الخصوص في الكثير من المجالات الانسانية والاغاثية والتنموية منذ عقود.