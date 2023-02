العرض الإقليمي الأول للمسلسل المرتقب A Friend of The Family

عرض الموسم الثاني من Bel Air

الأفلام الجديدة المرتقبة تتضمن الفيلم التركي "بيرجين" والعربي "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

أعمال كلاسيكية أخرى تُعرض على OSN+ مثل Jurassic World Dominion وThe Conjuring: The Devil Made Me Do It



تستعدّ OSN+، الخدمة الرائدة لبثّ محتوى الترفيه المتميز في المنطقة، لعرض عدد كبير من المسلسلات والأفلام الحصرية في فبراير، بعد أن انطلقت في هذا الموسم بامتياز؛ فعرضت في بداية العام المسلسل The Last of Us الذي أثار حفل عرضه الأول إعجاب الجميع ليثبت أنه نسخة متقنة الإنتاج عن اللعبة الشهيرة، ولا يزال العمل الذي نال استحسان النقاد يحقق نموًا في أعداد المشاهدين. وسيكون مشاهدو OSN على موعد مع مزيد من الإثارة في شهر فبراير بمجموعة رائعة من المسلسلات التلفزيونية والأفلام والبرامج الحصرية!

المسلسلات

تعود OSN+ بمسلسلها الحصري المرتقب، A Friend of the Family، المقرّر بدء عرضه في 28 فبراير. ويُعدّ المسلسل إعادة إنتاج درامية للمسلسل الوثائقي الذي يدور حول الجريمة الحقيقية، Abducted in Plain Sight، وقد بُني على القصة المؤلمة للقاء أسرة بروبيرغ المروّع مع صديق الأسرة المهووس (يلعب دوره جيك لاسي)، الذي اختطف ابنتهم جان بروبيرغ (تلعب دورها ماكينا غريس) عدّة مرّات على مدى سنوات. يضم المسلسل أيضًا كولين هانكس في دور بوب بروبيرغ، وآنا باكين في دور ماري آن بروبيرغ، وليو تيبتون في دور غيل بيرشتولد.

من جانب آخر، يعود المسلسل Bel-Air إلى OSN+ في موسمه الثاني يوم 24 فبراير، متتبعًا الرحلة المعقدة للبطل البالغ من العمر 16 عامًا، ويل سميث، من شوارع غرب فيلادلفيا إلى القصور المسوّرة في بيل إير. ويعود سميث، الذي يلعب دوره جابري بانكس، لإنهاء رحلته هذا الموسم. وتعيد كاساندرا فريمان لعب دور فيفيان بانكس، الأم التي تكرّس نفسها لسعادة الجميع. ويلعب كل من جيمي أكينغبولا (جيفري) وأولي شولوتان (كارلتون بانكس) وكوكو جونز (هيلاري بانكس) أدوارًا بارزة في هذا المسلسل المرتقب.

وسيكون جمهور OSN في جميع أنحاء المنطقة، على موعد في 4 فبراير، مع الموسمين الأول والثاني من الدراما الشهيرة Raised by Wolves. وتدور قصة المسلسل حول مهندس روبوتات مُلحد يرسل اثنين من إبداعاته الروبوتية، الأم (تلعب دورها أماندا كولين) والأب (يلعب دوره أبوبكر سالم)، لتأسيس مستعمرة سلمية لا دينية في "كبلر-22 بي" بعد أن دُمرت الأرض بسبب حرب دينية غادرة. وأثناء خوضهما هذه المهمة، يصل مجموعة من الناجين من الحرب من أتباع تنظيم المثرائية الديني، ويسعون لتقويض المهمّة.

أعمال عربية

من المقرر أن يُعرض الفيلم التركي الذي طال انتظاره، بيرجين، على OSN+ ابتداءً من 10 فبراير، وفيه تكافح مغنية الأرابيسك التركية الشهيرة، بيرجين، من أجل البقاء صامدة في وجه التحديات. يلعب دور البطولة في الفيلم فرح زينب عبدالله، وتيلبي ساران وإردال بشيكتشي أوغلو، وسيكون متاحًا باللغتين العربية والتركية مع ترجمة بالإنجليزية والعربية.

يُقال دائمًا إن قرارًا واحدًا قد يغيّر حياة المرء تمامًا، فهل سيختار المرء شريك حياته مرة أخرى إذا كان بإمكانه العودة إلى الماضي! "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، هو أحدث فيلم عربي كوميدي على OSN+، وتدور أحداثه حول تجربة الزواج والسؤال عما إذا استطاع الأزواج العودة بالزمن إلى الوراء، هل سيتزوجون من زوجاتهم مرة أخرى؟ على المشاهدين ألا يفوتوا فرصة حضور هذا الفيلم الدرامي الكوميدي المصري الرائع، الذي سيعرض يوم 17 فبراير، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني ومحمد ثروت.

أعمال الأطفال

ابتداء من الثاني من فبراير، يمكن لأفراد الأسرة الاستمتاع بفيلم الرسوم المتحركة Happy Feet، الذي يلعب أدوار البطولة فيه كوكبة من نجوم هوليوود، تضمّ إيليا وود (في دور ممبل)، وبريتاني ميرفي (غلوريا)، وهيو جاكمان (ممفيس)، وروبن ويليامز (رامون)، ونيكول كيدمان (نورما جان). ويأخذ هذا الفيلم المشاهدين في رحلة إلى عالم بطريق الإمبراطور، الذي يجد البطاريق فيه رفقاء أرواحهم من خلال الأغنية. وبخلاف طيور البطريق الأخرى، يُعتبر ممبل استثنائيًا في تأدية الرقص النقري، ما يثير غضب شيوخ عشيرته الذين يسارعون إلى نفيه.

هذا، وسيحظى مشتركو OSN+ بفرصة مشاهدة The Lego Movie، الذي سيكون كفيلًا بإبهار جميع أفراد الأسرة، وذلك ابتداء من 9 فبراير. يتم تجنيد عامل بناء LEGO لمحاولة منع طاغية شرير من لصق مكعبات LEGO وتحويل عالمها إلى جمود أبدي. يلعب دور البطولة في الفيلم كريس برات (إيمت بريكوسكي) وويل فاريل (لورد بزنس) وإليزابيث بانكس (وايلدستايل) وويل أرنيت (باتمان).

الأفلام

من المنتظر أن يشاهد جمهور OSN+ الخاتمة الملحمية للعصر الجوراسي من خلال الفيلم Jurassic World Dominion الذي يبدأ عرضه في 17 فبراير. وتدور أحداث الفيلم بعد عدة سنوات من تدمير جزيرة آيلا نوبلر، حيث يبحث وكلاء "بيوسن" عن مايزي لوكوود، فيما تقوم الدكتورة إيلي ساتلر التي تلعب دورها لورا ديرن، بالتحقيق في سرب معدّل وراثيًا من الحشرات العملاقة. ويلعب أدوار البطولة في الفيلم الممثلون كريس برات (في دور أوين غرادي)، وبريس دالاس هوارد (كلير ديرينغ)، وجيف غولدبلم (دكتور إيان مالكولم)، وسام نيل (دكتور آلان غرانت).

من ناحية أخرى، يُعرض في 17 فبراير فيلم الإثارة والغموض The Conjuring: The Devil Made Me Do It، المبنيّ على أحداث واقعية تتعلّق بقضية شيطانية صدمت المجتمع الأمريكي. ويبدأ الفيلم، الذي يُعدّ أحد أكثر أفلام الرعب مشاهدة على الإطلاق، بقتال من أجل روح صبي صغير، ولكن لا يمرّ كثير من الوقت قبل أن يُدرك أبطال الفيلم أنهم قد تورّطوا في مسألة لم يروها من قبل. وتُعد قصة هذا الفيلم الكلاسيكي واحدة من أكثر الحالات إثارة للاهتمام من ملفات إد ولورين وارن، الباحثَين والمحققَين في أحداث ما وراء الطبيعة، ويلعب أدوار البطولة فيه باتريك ويلسون (إد وارين)، وفيرا فارميغا (لورين وارين)، وجوليان هيليارد (ديفيد غلاتزيل)، وسارة كاثرين هوك (ديبي غلاتزيل) وجون نوبل (الأب كاستنر).