عبدالعزيز الفضلي

‏قدّم الوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط بوزارة التربية بالتكليف ، م. سعد المطيري، استقالته إلى وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان.

وقال المطيري في تصريح خاص لـ"الأنباء": استقالتي كانت برغبة مني ولم تمارس عليّ أي ضغوط، وأشيد في الوقت نفسه بوزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د حمد العدواني، وجميع زملائي الوكلاء والمدراء والمسؤولين والعاملين في الوزارة على تعاونهم معي طوال فترة عملي في الوزارة .

واضاف انه قدم استقالته للوكيل وليس للوزير حسب التسلسل الوظيفي، مؤكداً انه لارجعه فيها كما أن ذلك يعد إعطاء فرصة للشباب لنيل فرصتهم لخدمة المنظومة التربوية، متمنياً التوفيق للجميع .