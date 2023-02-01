تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وبحضور ممثل سموه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، احتفل بقصر بيان صباح اليوم بمراسم رفع العلم.

وشهد الحفل رئيس مجلس الأمة احمد السعدون وسمو الشيخ احمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

هذا وقد وصل موكب ممثل سموه إلى مكان الحفل حيث أطلقت المدفعية (21) طلقة ترحيبية بسموه كما استقبل ممثل سموه بكل حفاوة وترحيب من قبل أبنائه منتسبي الجيش والشرطة والحرس الوطني ثم قام ممثل سموه رعاه الله برفع علم الدولة وتم عزف النشيد الوطني