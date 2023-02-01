دارين العلي

يشارك فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء حاليا في الحملة المفاجئة على سكراب النعايم التي تنفّذها اللجنة المشتركة برئاسة وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور ويشارك فيها بلدية الكويت ووزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة والقوى العاملة حيث تم قطع التيار الكهربائي عن عدد من الحيازات بسبب المخالفات والتعديات المختلفة.

وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري ان هذه الحملات مستمرة على المناطق الصناعية والحيازات المختلفة للتأكد من التزامها بالقوانين ووضع حد للتعديات المختلفة سواء على الشبكة الكهربائية أو المتعلقة بالجهات الأخرى، مؤكدا أن هذه الحملات تؤتي ثمارها بشكل جيد وتشكّل رادع لمن تسول له نفسه التلاعب على القوانين.