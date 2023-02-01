الجمعية طالبت بتبني وإقرار التوصيات الجديدة لإجراء عمليات السمنة و الأيض الخارجة من اتفاق الجمعية الأمريكية

ضرورة إلغاء القرار المتمثل بخصم بدل الاختصاص و"التخصص النادر" في حال عمل الطبيب في القطاع الخاص

الموافقة على وضع ممثل لـ" الجراحين" في الاجتماعات الخاصة بوضع آليات العمل في أي من التخصصات الجراحية

التقت جمعية الجراحين الكويتية مع وزير الصحة د. أحمد العوضي، وبينت الجمعية خلال لقائها بالوزير دورها في جميع المشروعات الجراحية بالبلاد وتصورها للمرحلة المقبلة الذي يتمثل في دعم الجراحين بكل تخصصاتهم في مجال التعليم والتدريب.



وقدمثل الجمعية في هذا اللقاء كل من د. شهاب اكروف رئيس الجمعية، و د. خالد الياقوت أمين السر، ود. سليمان المزيدي نائب الرئيس، ود. سعاد ابل عضو مجلس الإدارة، ود. أيوب دكسن عضو مجلس الإدارة.



وعرضت الجمعية تصوراتها ومقترحاتها على وزير الصحة د.أحمد العوضي، والتي تمثلت في الآتي :



١- تبني و إقرار التوصيات الجديدة لإجراء عمليات السمنة و الأيض الخارجة من اتفاق الجمعية الأمريكية للأيض وعمليات السمنة (ASMBS) و المنظمة العالمية لجراحات السمنة (IFSO)، ووضع ممثل لجمعية الجراحين في أي لجنة يتم تشكيلها لمناقشة وإقرار هذا الموضوع.

وقد أثنت جمعية الجراحين على دور الحكومة و التوجه العام للدولة لإقرار الجمع بين العمل في القطاع الحكومي والسماح لموظفي القطاع الحكومي بالجمع بين القطاعين الحكومي والخاص، وطالبت جمعية الجراحين من الوزير أخذ خطوة استباقية بإلغاء القرار المتمثل بخصم بدل الاختصاص وبدل التخصص النادر في حال رغب الطبيب في ممارسة العمل بالقطاع الخاص، و عدم خصم أي من البدلات في حال تقدم الطبيب للعمل في القطاع الخاص.



كما طالبت جمعية الجراحين بإعادة النظر في مسمى التخصص النادر وإضافة حوافز مادية للتخصصات الجراحية النادرة الطاردة لبعض الكفاءات لعدم وجود حافز مادي لهم في القطاع الحكومي .



كما طالبت الجمعية بوضع ممثل لجمعية الجراحين الكويتية في الاجتماعات الخاصة بمناقشة ووضع آليات العمل في أي من التخصصات الجراحية.



تمت مناقشة الإسراع بتنفيذ قرار بيع الإجازات للكوادر الطبية كحافز للطواقم الطبية التي حرمت من الإجازات خلال فترة جائحة كورونا، ووضع خطة للطلبيات الجراحية الطارئة لكي لا تتعطل العمليات الجراحية ولا تؤثر على خطة سير العمل.



من جانبه، أبدى وزير الصحة د.أحمد العوضي خلال اللقاء تفهمه الكامل لهذه التصورات والمقترحات ووعد بمناقشتها ووضعها بعين الاعتبار، مثمنا دور الجمعية الكبير في دفع مجال الجراحة بالكويت إلى الأمام.