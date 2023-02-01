عبدالعزيز الفضلي

احتفلت منطقة الفروانية التعليمية برفع العلم، تحت رعاية المدير العام للإدارة العامة لمنطقة الفروانية التعليمية محمد العجمي ، وحضور مدير الشؤون الإدارية فهد الحيان و مراقب التعليم الثانوي خالدة المير ومراقب المكتبات هاشم السيد وعدد من مسؤولي المنطقة .

وأكد الحيان خلال الحفل أن تعزيز قيم الولاء والانتماء للكويت يعد من الواجبات الوطنية التي يجب أن تمارسها المدارس، لإيجاد جيل محب للوطن ومخلص ومتفان في خدمته ورفعة شأنه، مشيراً إلى أن ذلك من هذا ضمن أهداف وزارة التربية.

وأضاف أن الاحتفال برفع العلم يحمل العديد من المعاني الوطنية السامية، فهو بمثابة تجديد للولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي، منوهاً أن مراسم رفع العلم تشكل محطة مهمة في تاريخ الكويت، لنيله استقلاله وتحريره، والتي تمثل بداية نهضته وبناء الدولة الحديثة.

وأوضح الحيان أن حب الكويت لايكون بالتغني والكلمات والأقوال فقط بل هو أفعال نقوم بها بالعلم والعمل لصالح هذا البلد الغالي .

وشارك في مراسم رفع العلم عدد من أشبال الكشافة من مدارس منطقة الفروانية التعليمية المختلفة .