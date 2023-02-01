تسكين الموظفين المجتازين دورات " الوظائف المعاونة للقضاء " وصرف الكادر المقرر لهم

مريم بندق

كشف وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد العزيز الماجد ، عن أن

حل إشكالية وظائف معاوني القضاء خلال أيام قليلة بعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

وأعلن أنه تمت الموافقة على زيادة الأعداد المقررة لشاغلي الوظائف المعاونة للقضاء بوزارة العدل ، بما يسمح بتسكين من سبق لهم اجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل هذه الوظائف من أبناء الوزارة.

ووجه الوزير الماجد القطاعات والإدارات المعنية بسرعة موافاة القطاع الإداري بأسماء الموظفين المستحقين لشغل هذه الوظائف ليتولى القطاع إنهاء جميع إجراءات نقل وتسكين هؤلاء الموظفين خلال الأيام القليلة المقبلة.

واستذكر وزير العدل الأسباب التي أدت إلى التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية فقال : أنه عند توليه حقيبة الوزارة كانت هناك مشكلة تتعلق بعدد من الموظفين قد سبق تعيينهم بوظائف الكادر العام على أن يتم نقلهم للعمل بالوظائف المرتبطة بأعمال القضاء وصرف الكادر المقرر لهم بعد اجتياز الدورة التدريبية المقررة لذلك، ولكن بعد اجتيازهم الدورة التدريبية التي تعتبر شرط لشغل إحدى الوظائف المرتبطة بأعمال القضاء، لم يكن يتوافر درجات شاغرة تسمح بنقلهم على الرغم من اجتيازهم الدورة ومباشرة البعض منهم لمهام وأعباء الوظيفة، وكان لزاماً على الوزارة ضرورة وضع الحلول لتعديل وضع هؤلاء الموظفين تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم على مواصلة العطاء.

وفيما يلي صورة من بيان وزارة العدل :