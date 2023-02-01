ولي العهد للأمير: ليحفظكم الله بعظيم عنايته ويحيطكم بكريم رعايته ليتحقق في عهد سموكم ما تتطلعون إليه من حاضر مشرق ومستقبل مزدهر لوطننا

تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة مراسم رفع العلم إيذانا باحتفالات الوطن العزيز بالذكرى الثانية والستين للعيد الوطني والذكرى الثانية والثلاثين ليوم التحرير تحت شعار (عز وفخر) التالي نصها:



صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



يسرني.. وقد تشرفت تحت رعاية سموكم، حفظكم الله ورعاكم، بحضور مراسم رفع العلم في قصر بيان العامر إيذانا باحتفالات وطننا العزيز بالذكرى الثانية والستين للعيد الوطني والذكرى الثانية والثلاثين ليوم التحرير تحت شعار (عز وفخر) أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات ويطيب لنا ونحن نهنئ سموكم، حفظكم الله ورعاكم، بهذا الحدث الوطني العزيز علينا وعلى أبناء وطننا الحبيب والمقيمين على أرضه الطيبة أن نستذكر بالفخر والاعتزاز تضحيات شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل وطننا الغالي متضرعين إلى الله تعالى أن يفيض عليهم بواسع مغفرته وعظيم رضوانه وأن يجمعهم في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا.



كما ندعوه جل في علاه أن يحفظ سموكم بعظيم عنايته ويحيطكم بكريم رعايته ليتحقق في عهد سموكم الميمون ما تتطلعون إليه من حاضر مشرق ومستقبل مزدهر لوطننا العزيز في ظل قيادة سموكم الحكيمة حفظكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم

وكل عام وسموكم بخير،،،



مشعل الأحمد الجابر الصباح



ولي العهد.



هذا وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر جوابية لأخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أعرب فيها سموه عن خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من خالص التهاني وطيب المشاعر وخالص الدعاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة مستذكرا سموه بكل الفخر والاعتزاز ما سطره شهداء الوطن الأبرار من تضحيات ستظل خالدة في الوجدان وتاريخ الوطن العزيز متضرعا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء.



سائلا سموه الباري جل وعلا أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لكل ما فيه خير وخدمة الوطن العزيز ورفع رايته وتحقيق المزيد مما ينشده الوطن العزيز من رقي ونمو وتقدم وازدهار ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء وأن ينعم على الجميع بموفور الصحة والعافية.