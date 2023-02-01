ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه في إطار جهود القطاعات الخدمية بوزارة الداخلية للتيسير والتسهيل على المواطنين بهدف سرعة إنجاز المعاملات بالدقة اللازمة وتوفيرا للوقت والجهد، أعلنت الإدارة العامة لمراكز الخدمة أنه سيتم العمل بمركز خدمة العارضية التابع لإدارة مراكز خدمة محافظة الفروانية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 5/2/2023 على فترين (صباحية ومسائية)، لافتة إلى أن مواعيد العمل ستكون على النحو التالي: الفترة الصباحية من 8:00 صباحا حتى 1:30 ظهرا.



الفترة المسائية من 3:00 عصرا حتى 7:00 مساء.



وأضافت انه ستتم إعادة تشغيل مركز خدمة صباح الناصر التابع لادارة مراكز خدمة محافظة الفروانية بعد اجراء اعمال الصيانة فيه اعتبارا من يوم الاحد الموافق 5/2/20/23.



وأشارت إلى أنه سيتم إغلاق مركز خدمة عبدالله المبارك التابع لإدارة مراكز خدمة محافظة الفروانية اعتبارا من الأحد الموافق 5/2/2023 لإجراء أعمال صيانة شاملة للمركز.



وتهيب الإدارة بالاخوة المواطنين التابعين لمركز خدمة عبدالله المبارك الى التوجه إلى أقرب مركز خدمة لإنجاز معاملاتهم أو عبر تطبيق (سهل) الحكومي.