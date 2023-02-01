دارين العلي



رفع مدير عام مكتب الشهيد صلاح حمد العوفان أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، والى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، والى الشعب الكويتي، بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية، مؤكدا حرص مكتب الشهيد على مشاركة الكويت أفراحها من خلال رفع العلم وذلك إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية وإحياء فعاليات «طيور الدار» التي يطلقها المكتب تزامنا مع الأعياد الوطنية.



وقال العوفان، خلال مراسم رفع العلم في مقر مكتب الشهيد، إن «محنة الغزو الغاشم تتضمن العديد من الدروس والعبر، ومن بينها ضرورة الالتفاف حول قائد سفينة الوطن صاحب السمو حفظه الله ورعاه، واستلهام روح حكمته المعهودة وبصيرته المستنيرة، والاقتداء بتوجيهات سموه السديدة في كل وقت وحين»، لافتا إلى أن «هذه التوجيهات ستظل تشكل خريطة الطريق لحفظ الوطن وحماية مقدراته».