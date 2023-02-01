ليلى الشافعي



نظمت الهيئة العامة لشؤون القصر احتفالية رفع العلم اليوم بمناسبة العيد الوطني وذكرى التحرير بمشاركة المدير العام بالإنابة م.حمد البرجس ونواب المدير العام ومديري الإدارات وعدد من الموظفين.



وفي هذا السياق، أكد البرجس حرص الهيئة الدائم على تكثيف وتطوير أنشطتها وفعالياتها الوطنية التي تعزز الروح الوطنية وإحياء المناسبات الوطنية.



وأضاف البرجس أن احتفال هذا العام شهد تنفيذ عدد من الأنشطة، منها تزيين مقرات الهيئة وتوزيع هدايا تذكارية على أبنائنا القصر وبث مواد إعلامية عن المناسبة وأنشطة الهيئة وفعالياتها، وذلك لتعريف أبنائنا بهذه المناسبة الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء لوطننا الغالي.



يذكر أن احتفال الكويت لهذا العام سيقام تحت شعار «عز وفخر»، وستكون ألوانه مستوحاة من روح التراث الوطني لتاريخ الاحتفالات الوطنية، إذ تتضمن الألوان الأساسية لعلم الكويت.