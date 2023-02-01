يوسف غانم



تشجيعا للمصورين وعشاق فن التقاط اللحظات المؤثرة على اختلاف الأزمنة والأمكنة، لا تزال إمارة الشارقة تستعد لافتتاح الدورة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير «أكسبوجر»، الذي ينظمه «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة»، بحضور 74 من أبرز المصورين العالمين، الذين يشاركون في برنامج فعاليات يتنوع ما بين 41 جلسة حوارية و63 ورشة عمل التدريبية، إضافة إلى عرض أعمالهم الفنية في 68 معرضا فرديا وجماعيا.



ويعتبر «أكسبوجر»، الذي يفتتح 9 فبراير ويستمر حتى 15 منه في مركز اكسبو الشارقة، منصة عالمية لعشاق التصوير الفوتوغرافي من هواة ومحترفين، فإضافة لاحتضانه لعدد متنوع من المعارض تضم 1794 صورة، يمثل المهرجان مناسبة تعليمية وثقافية هامة لإثراء تجارب المبدعين المشاركين من مختلف المهن والمجالات، كصناعة المحتوى الرقمي، والإنتاج التلفزيوني والسينمائي، والدعاية والإعلان، والموضة والديكور، وغيرهم من الباحثين عن الإلهام وتطوير قدراتهم ومهاراتهم الفنية.



وبجانب احتفائه بالصور التي توثق التراث الإنساني وثقافات الشعوب، يسلط «أكسبوجر» الضوء على قضايا ومواضيع تخاطب مختلف الاهتمامات، كمستقبل الأرض، عبر تخصيص عدد من المعارض والجلسات التي تستعرض صورا عالية الجودة لمختلف المناطق الطبيعية حول العالم، لتأكيد أهمية الحفاظ عليها، كما يحتضن المهرجان الدورة الثانية من «القمة البيئية»، التي تستغل قدرات التصوير الفوتوغرافي على توصيل الرسائل المؤثرة لرفع الوعي بضرورة حماية البيئة، مع التركيز على قضية التغير المناخي كمحور رئيسي للقمة، للحديث عن آثاره على الحياة البشرية والطبيعية.



ويفرد «أكسبوجر» مساحة واسعة لتبادل الخبرات بين هواة التصوير والمحترفين، سواء عبر نقاشاته التفاعلية، أو لتوسيع شبكة العلاقات بين المبدعين للوصول إلى جمهور وأسواق جديدة، كما يوفر الفرصة لكافة الراغبين بتطوير ممارساتهم الفنية، على صعيد الخبرة والمعرفة والتقنية، حيث يعتبر «المعرض التجاري» من أهم الأقسام التي تستقطب جمهور المهرجان، للتعرف على أحدث المعدات والأدوات وبرامج التصوير التي تنتجها أشهر العلامات التجارية في الصناعة عالميا.



وطوال 7 أيام من العروض والفعاليات القيمة، يختتم المهرجان أعماله بالحفل الذي يشهد تقديم «جوائز اكسبوجر العالمية للتصوير»، التي شهدت هذه الدورة إقبالا كبيرا من المصورين من 180 دولة، تجاوز عدد مشاركاتهم 17 ألف عمل مصور، يتنافسون في 8 فئات، تتنوع ما بين تصوير البورتريه والمشاهد الطبيعية، والحياة البرية، وحتى الأفلام القصيرة والصور المتحركة، مع تكريم المهرجان للصحافيين العاملين في مناطق الأزمات والحروب عبر جائزة خاصة لـ «المصور الصحفي المستقل» ما يجعل من «أكسبوجر» نافذة حقيقية للعالم، تمكن المختصين والجمهور من التعرف على أبرز المواهب الصاعدة في فنون التصوير والسينما والصحافة، وامتلاك وعي أوسع بأهم المجريات والأحداث التي تغطيها أعمالهم الساعية لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.