

بات إنتر ميلان حامل اللقب أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم عندما تغلب على ضيفه أتالانتا برغامو 1-0 الثلاثاء على ملعب «جوزيبي مياتسا» في ميلانو في ربع النهائي.



ويدين إنتر ميلان بفوزه إلى مدافعه الدولي ماتيو دراميان الذي سجل الهدف الوحيد (57) اثر تمريرة من الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.



وضرب إنتر ميلان موعدا في نصف النهائي المقرر في أبريل المقبل بنظام الذهاب والإياب، ضد يوفنتوس أو لاتسيو اللذين يلتقيان مساء اليوم في تورينو.



وجاء تأهل إنتر قبل 5 أيام على قمته ضد جاره ميلان في الدوري الأحد في المرحلة الحادية والعشرين.



وخاض إنتر ميلان المباراة في غياب مدافعه الدولي السلوفاكي ميلان شكرينيار الذي سيبقى في صفوف النادي حتى نهاية الموسم بعد فشل رحيله في فترة الانتقالات الشتوية التي أغلقت اليوم.



في المقابل، عاد العملاق البلجيكي روميلو لوكاكو الى التشكيلة الأساسية للمرة الأولى منذ الرابع من يناير، لكنه لم يشكل أي خطورة على مرمى الضيوف حتى ترك مكانه للدولي البوسني إدين دجيكو (71).



إسبانيا



إلى ذلك، يستضيف ملعب «سانتياغو برنابيو» قمة نارية بين ريال مدريد ونظيره فالنسيا، المؤجلة من منافسات الجولة السابعة عشر للدوري الإسباني لكرة القدم.

وقد سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام نظيره ريال سوسيداد 0-0، في المباراة التي جمعت بينهما الأحد الماضي، في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني، وهو ما يمثل ضربة قوية لحظوظ «الميرنغي» في مواصلة الضغط على برشلونة المتصدر.

بينما قام نادي فالنسيا بإقالة المدير الفني الإيطالي جينارو غاتوزو لسوء النتائج، خاصة أن كتيبة «الخفافيش» لم تحقق لم يحقق الفوز بآخر 4 مباريات للدوري الإسباني، حيث تعادل مرة وخسر 3 مباريات آخرها بلد الوليد بهدف نظيف.



ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، بينما يحتل فالنسيا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الليغا، بعد أن جمع 20 نقطة فقط منذ بداية الموسم.