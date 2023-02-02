

الدوحة - فريد عبدالباقي



نجح الريان القطري في حسم صفقتين من العيار الثقيل قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية بساعات قليلة، حيث دعم صفوفه بالمحترف المغربي سفيان بوفال قادما من نادي أنجيه الفرنسي، والتشيلي جيسون فارجاس من صفوف أونيفرسيداد دي تشيلي وعلى سبيل الإعارة، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعه بمواطنه الدحيل في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا التي ستقام في الـ 6:00 مساء 19 الجاري على ستاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.



وسيكون الثنائي بوفال وفارجاس بديلين للكولومبي خاميس رودريغيز والفلسطيني ياسر حمد الذي انتقل مؤخرا إلى صفوف القادسية في صفقة انتقال حر، كما تعاقد الريان مع المدافع الياباني شوغو تانيغوتشي قادما من نادي كاواساكي الياباني.



وبنظرة سريعة نجد أن الأندية القطرية أبرمت 9 صفقات خلال شهر يناير الماضي على مستوى اللاعبين المحترفين، حيث دعم نادي قطر صفوفه بالمحترف الأرجنتيني خافيير باستوري من نادي إلتشي الإسباني، مقابل إنهاء إعارة لاعب فورتاليزا البرازيلي ماتيوس جوسا.

فيما تعاقد الوكرة مع الجزائري عدلان قديورة بعد الاستغناء عن الإيراني أوميد إبراهيمي بداعي الإصابة، كما ضم مهاجم السد يوسف عبدالرزاق على سبيل الإعارة، والمغربي أيوب عسال لاعب ويمبلدون الإنجليزي لمدة 5 أعوام، ليقوم بإعارته إلى نادي المرخية حتى نهاية الموسم الحالي.

كما استعان نادي المرخية بنجوم دوري الدرجة الثانية وهم: علي ناصر المري من معيذر، وياسين يعقوب من مسيمير، خالد رضوان من الخور، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.



فيما ضم نادي أم صلال المهاجم الأسترالي فالنتينو يويل كمحترف آسيوي مقابل الاستغناء عن الأوزبكي ساردور راشيدوف، وإعادة المدافع المغربي عادل رحيلي لصفوفه بدلا من المحترف الهولندي من أصل مغربي إدريس صديقي، كما وجه أم صلال الشكر إلى محترفه الأردني ياسين البخيت، واكتفى السيلية الذي يعاني في المركز الأخير بالدوري القطري بصفقة واحدة بالتعاقد مع المهاجم الدولي المغربي إسماعيل خافي قادما من الجيش الملكي المغربي حتى نهاية الموسم.



في المقابل، استغنى نادي الشمال عن محترفه الأردني بهاء فيصل، كما اكتفى ببعض الصفقات المحلية بعد التعاقد مع فيصل آزادي، وياسين عبدالله الفريد، وخليفة المالكي، وعزيز عادل، ومحمد رمضان، كما حافظت أندية الدحيل والأهلي والغرافة والعربي على قوائمها بعدم إبرام أي صفقات جديدة سواء محترفون أو مواطنون، وكذلك استغناء نادي السد عن محترفه الغاني أندريه آيو.



هذا، وأعلن نادي أم صلال فسخ عقد المدرب القطري وسام رزق بالتراضي، بسبب تراجع نتائج الفريق في الجولات الأخيرة وهو ما جعل الفريق مهددا بالهبوط.