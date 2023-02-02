عبدالعزيز الفضلي



اختتمت فعاليات الملتقى الكشفي الرابع للطرق التربوية لمفوضي البرامج وتنمية القيادات والذي نظمته بجمعية الكشافة الكويتية برعاية رئيس الجمعية د.عبدالله الطريجي بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية على مدى أسبوع.



وقال نائب المدير الإقليمي مدير إدارة الطرق التربوية بالمنظمة الكشفية العربية رفعت السباعي إن الملتقى شارك به 50 قائدا وقائدة من 13 جمعية كشفية عربية.



ويهدف إلى تنمية قدرات مفوضي البرامج ومفوضي التدريب وتنمية القيادات للقيام بأدوارهم بكفاءة على المستوى الوطني مشيراً إلى أنه تم تقديم عدد 25 جلسة تدريبية تضمنت المناهج الكشفية والعملية التربوية واستعراض تجارب الجمعيات في مجال تطبيق السياسات الكشفية الوطنية ومفهوم الحماية من الأذى وكذلك المورد الرقمي للراشدين في الكشفية وآليات جذب المتطوعين و إطار الشارة الخشبية الجديد وكيفية تفعيلة وطنيا.



وأضاف السباعي انه تم أيضاً خلال الملتقى استعراض الأنشطة الكشفية للصحة النفسية و المورد الرقمي لتحديث البرنامج الكشفي GPS و العلاقة بين تدريب القادة وبرامج الفتية والشباب والخصائص الأساسية للكشفية ناهيك عن تطوير السياسات الكشفية الوطنية لبرنامج الشباب ومشاركة الشباب والراشدين في الكشفية والحماية من الأذى وضوابط التنظيم والمشاركة في دراسات الشارة الخشبية وغيرها من الأمور المتعلقة بتنمية القيادات معرباً عن بالغ شكره وتقديره للإخوة والأصدقاء بدولة الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال وجودنا ببلدنا الثاني الكويت.



من جانبه، أكد أمين عام جمعية الكشافة الكويتية إبراهيم العيد أن ما تم طرحه في الملتقى يهدف إلى الارتقاء بتنمية القيادات الكشفية في الدول العربية، لافتا إلى دعم الكويت إلى مثل هذه الأنشطة الكشفية الهادفة شاكراً المنظمة الكشفية العربية على تعاونها المستمر من اجل خلق جيل متعاون بين الأشقاء العرب في المجال الكشفي التطوعي.