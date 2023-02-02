العيدان: شركة نفط الكويت تعتز بمساهمتها وشراكتها الإستراتيجية مع محافظة الأحمدي

الخطيب: الاحتفالات الوطنية تنمي روح الولاء والتفاني والحرص على العطاء في العمل

بن غيث: يسرنا في منطقة الأحمدي التعليمية المشاركة من خلال كوادر الكشافة



عقب قيام ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، برفع علم الكويت في قصر بيان إيذانا ببدء الاحتفال بالأعياد الوطنية 2023 والتي تحمل شعار «عز وفخر»، قام محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد برفع علم البلاد أمس «الأربعاء» في ديوان عام المحافظة، بحضور حشد من مختاري مناطق المحافظة ووجهائها وقيادات القطاعات الأمنية والحكومية الإدارية والخدمية وقيادات الشركات النفطية، وعدد من أهالي المحافظة.



وفي كلمة له بهذه المناسبة رحب الخالد بالحضور، شاكرا ومقدرا مشاركتهم محافظة الأحمدي الفرحة برفع علم الوطن الحبيب عاليا خفاقا، إيذانا ببدء فعاليات احتفالات كويتنا الغالية بأعيادها الوطنية، بعد أن أنعم الله علينا وعلى العالم بزوال جائحة كورونا، التي حالت دون احتفالاتنا العامين السابقين، متطلعا إلى أن نجسد جميعا شعار احتفالات هذا العام على النحو المنشود.



وفي مستهل كلمته، قال الخالد: أتشرف بأن أرفع أسمي آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حفظهم الله ورعاهم، والتهنئة موصولة إلى أهل الكويت الكرام والمقيمين على أرضها الطيبة، داعيا المولى عز وجل، أن يعيد علينا هذه المناسبات العزيزة دائما، وقد تحققت الآمال.



وأضاف: ما أجمل نسائم الفرحة وهي تصافح قلوبنا من جديد، وتدخل السعادة في نفوسنا وخواطرنا، وترسم على وجوهنا البسمة وتبعث فينا الأمل في مستقبل أفضل، وتذكرنا بالتاريخ المشرف للآباء والأجداد ومسيرة عملهم المخلص، وبشهدائنا الأبرار وتضحياتهم الكبيرة، للمحافظة على راية الكويت الحبيبة عالية خفاقة على مر السنين، هذه التضحيات التي جعلت الكويت وطنا نفخر بالانتماء إليه، ونعتز بمكانته المرموقة في مختلف الميادين، سائلا السميع المجيب أن يبقي كويتنا الغالية مبعث عزنا وفخرنا، ويبقيها واحة أمن وأمان ورخاء واستقرار، في ظل قيادتنا الرشيدة، إنه نعم المجيب.



من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت م.أحمد العيدان اعتزاز الشركة بمساهمتها وشراكتها الإستراتيجية مع محافظة الأحمدي، حيث تأسست الأحمدي مع تأسيس شركة نفط الكويت تزامنا مع استكشاف النفط في البلاد، وما يعنيه ذلك للشركة ومنتسبيها من قيمة ومعان نبيلة كبيرة، معربا عن الاعتزاز باستمرار هذه العلاقة البناءة وتناميها وتطورها خاصة فيما يتعلق بممارسة الجهتين لمسؤوليتهما الاجتماعية.



بدورها، أعربت الرئيسة التنفيذية لشركة البترول الوطنية الكويتية م.وضحة الخطيب عن سعادتها بالمشاركة في رفع العلم بمحافظة الأحمدي، حيث تقدمت بأسمى التبريكات والتهاني إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الشعب الكويتي العزيز بمناسبة بدء الاحتفال بالأعياد الوطنية، مؤكدة أن مشاركة القطاع النفطي الكويتي في هذه الفعاليات هو جزء لا يتجزأ من مساهمة محافظة الأحمدي في الاحتفالات الوطنية لبلدنا الحبيب الكويت، لافتة إلى أن الاحتفالات الوطنية مناسبة عزيزة على قلوب جميع الكويتيين لما لها من أثر بالغ في تنمية روح الولاء والانتماء إلى الكويت الغالية والعطاء والتفاني في العمل.



وخلال مشاركته، أكد مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية وليد بن غيث أن هذه المناسبة غالية على قلوب الكويتيين جميعا، لافتا إلى مشاركة المنطقة في الاحتفالية من خلال كوادر الكشافة، داعيا المولى سبحانه ان تكون أعياد الخير والبركة في ظل قيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.