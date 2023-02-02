عاطف رمضان



‎أكدت وزارة الاشغال العامة انها استقبلت 3324 بلاغا خلال شهر يناير.



وأضافت الوزارة في تصريح صحافي ان جميع البلاغات تم التعامل معها بشكل كامل ووفق الطرق والخطط المعمول بها.



‎وبينت ان محافظة الجهراء جاءت في المرتبة الاولى في عدد البلاغات بواقع 699 بلاغا وتلتها محافظة العاصمة بـ 629 بلاغا والفروانية بعدد 617 بلاغا والأحمدي بعدد 495 بلاغا وحولي 358 بلاغا ومبارك الكبير بعدد 203 بلاغات، وتعاملت مع 48 بلاغا خاصا بشؤون البيئة، واستقبلت كذلك 275 بلاغا خاصا بهيئة الطرق السريعة.



وأوضحت ان كل التعامل مع البلاغات وضعت لها خطط مسبقة وبتعليمات من وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز وبمتابعة من قبل وكيلة الوزارة م.مي المسعد.