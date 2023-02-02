

عاطف رمضان



تجري وزارة الاشغال العامة ممارسة لتوفير خدمات شراء وتجديد برامج هندسية وأخرى متنوعة مع تقديم الدعم الفني لها للوزارة طبقا لشروط ومواصفات.



وسيكون آخر موعد لتقديم العطاءات للوزارة 13 فبراير الجاري، ويرفض اي عطاء بعد هذا الموعد، ومدة تنفيذ العقد 60 يوما للتوريد والتركيب والتشغيل من تاريخ بدء المباشرة و670 يوما للضمان والصيانة من تاريخ الاستلام النهائي، ويبقى العطاء ساري المفعول لمدة 90 يوما من تاريخ فتح ظروف العطاءات.

وهذه الممارسة مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات المؤهلة لهذا العمل والمسجلة لدى الوزارة بسجل الموردين وفي جهاز المناقصات العامة للعام 2023.