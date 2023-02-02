

القاهرة ـ ناهد إمام



عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاء تفاعليا مع ممثلي الجاليات المصرية في دول: «هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، للرد على استفسارات المصريين بالخارج.



واستعرضت السفيرة سها جندي، خلال اللقاء، ما تم من عمل مستمر لخدمة المصريين بالخارج، منذ تولي حقيبة وزارة الهجرة، مؤكدة أن هذه الوزارة تحمل اسم «المصريين بالخارج» ولذلك الحرص على الاستماع إلى مقترحات أبنائنا في الخارج ورؤاهم وسبل تحقيق ما يطمحون إليه، لخدمة الوطن، بحسب بيان امس لوزارة الهجرة.



كما تناولت استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين بالخارج، في ظل الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن مصر حريصة على إشراك علمائنا وخبرائنا بالخارج، في مختلف المجالات، سواء الاقتصاد، الطب، العمارة، الاستثمار، الصناعة، النانوتكنولجي، الفيزياء النووية، الفضاء، الطاقة الذرية، وتمكين المرأة، وغيرها من المجالات، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية تضم الخبراء المصريين بالخارج.



وشددت السفيرة سها جندي على حرص الوزارة على ربط المصريين بالخارج بهويتهم وتاريخهم، سواء بتنظيم لقاءات وزيارات أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، والحرص على استكمال المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، وكذلك مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج «ميدسي»، لتوعية الدارسين بالخارج باعتبارهم سفراء مصريين في جامعاتهم ومراكزهم البحثية حول العالم، بجانب إشراكهم في الفعاليات الوطنية، وآخرها مشاركة شباب الباحثين في مؤتمر المناخ Cop27، والتي تم انتقاء 6 أبحاث من إجمالي نحو 200 بحث لشباب الباحثين، في مجالات مختلفة.



وحول إدماج المصريين بالخارج في المشروعات الاستثمارية، أكدت السفير سها جندي، حرصها على تنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، بجانب البدء في خطوات إطلاق شركة استثمارية للمصريين بالخارج، والاهتمام بمجالات الاستثمار العقاري والزراعي، وكذلك الاستثمار في مجالات الصحة والتعليم والسياحة، استجابة لاستطلاعات لرأي المصريين بالخارج، وتعريفهم بخريطة الاستثمار الصناعي في مصر، عبر الرابط:



‏https://cutt.us/AorTS



وأشارت وزيرة الهجرة إلى التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لتذليل أي عقبات، بجانب الاستماع للمستثمرين المصريين أنفسهم في لقاءات مباشرة وافتراضية، والاستفادة من خبراتهم في وضع الإطار العام لشركة لكبار المستثمرين أو صندوق لصغار المستثمرين.



وفي إطار ردها، على طلب المشاركين في اللقاء بحث إمكانية توفير خطوط طيران مباشرة إضافية بين القاهرة وامستردام، أوضحت وزيرة الهجرة أنه سيتم التواصل مع وزارة الطيران المدني، لبحث تلك الإمكانية، وفيما يتعلق بإطلاق حملات توعية للطلاب المصريين المسافرين في بعثات علمية بالخارج، ثقافيا، أكدت أنه سيتم العمل على بحث آليه تنفيذ.



وحول شائعات فرض جمارك على المصوغات والمجوهرات الشخصية والأجهزة الإلكترونية الشخصية، أكدت وزيرة الهجرة أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، مؤكدة أنه لا يتم فرض جمارك على الهدايا، ولكن يتم فرض الجمارك على الأغراض التجارية، مشيرة إلى أن حد الهدايا، بحسب وزارة المالية، يبلغ 10 آلاف جنيه، وفقا لقوانين قديمة وضعت عام 1982، وهو الأمر الذي أدى إلى إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارا تعمل وزارة المالية على دراسة رفع الحد الأعلى للهدايا والأغراض، وبما يتناسب مع سعر صرف العملة الأجنبية في الوقت الحالي.



كما تناول اللقاء عددا من الشائعات ما يتم الترويج له حول منع أصحاب الحسابات البنكية بالعملة الصعبة من المصريين بالخارج من الحصول على الأموال بنفس العملة، حيث أكدت وزيرة الهجرة أن الحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة داخل مصر، تضمن لصاحبها الحصول على أمواله بنفس العملة، أو التحويل لما يعادلها من عملات أخرى، إذا طلب صاحب الحساب ذلك



وحول قانون الأسرة، وما يتعلق بالمصريات بالخارج، أوضحت وزيرة الهجرة أننا سنسعى لتنسيق لقاءات افتراضية مع مختصين للرد على التساؤلات وردا على استفسارات حول نقل الجثامين، أوضحت السفيرة سها جندي، أن وثيقة التأمين على المصريين بالخارج تكفل ذلك، باشتراك زهيد جدا، نحو 100 جنيه، والتي يمكن الاشتراك فيها عن طريق الرابط:



‏https://cutt.us/XQuTS



ورحبت السفيرة سها جندي، بما عرضه خبراء مصريون في الدول الثلاث للمشاركة من مبادرات علاج الحالات المرضية، وإهداء عدد من الأدوات والأجهزة الطبية لعدد من المؤسسات الطبية المصرية، مشيرة إلى أن نقل الخبرات يعزز البحث العلمي ويضمن الاطلاع على أحدث الخبرات في مجالات مختلفة.



وفي السياق ذاته، قدمت وزيرة الهجرة شرحا وافيا لمختلف المزايا والمحفزات التي قدمتها الوزارة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع مختلف الوزارات، ومن بينها تخفيضات تذاكر الطيران، وطلب تخفيضات للمصريين بالخارج عند إقامة المعارض الخارجية لمعارض الآثار المصرية، والسعي لتوفير عضويات مؤقتة بالنوادي، وتوفير مزايا في التأمينات والمعاشات للمصريين بالخارج، وتوفير أراض ووحدات سكنية متميزة للمصريين بالخارج، واقرار نظام امتحانات فصلين دراسيين لأبنائنا في الخارج، وكذلك إتاحة الفرصة للأساتذة المعارين للخارج -ممن تخطوا 10 سنوات- لتسوية موقفهم فيما يتعلق بالإجازات، وقبول تحويلات الطلاب الدارسين بالخارج إلى الجامعات المصرية الأهلية والخاصة، بدءا من الترم الدراسي الثاني، الحالي.



واستعرضت السفيرة سها جندي، أبرز محددات قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج، وأهمية الاستفادة من هذه الفرصة التي تنتهي 14 مارس المقبل، مؤكدة أنها فرصة جيدة، وجاءت استجابة لمطالب المصريين بالخارج، على مدى عقود، حيث يضع المصري قيمة الجمارك والضرائب في صورة وديعة بالعملة الصعبة، لمدة 5 سنوات، وتسترد بعدها بما يعادل قيمتها بالعملة المحلية.



وقالت «إننا ناقشنا مع مؤسسات الدولة مقترحات واستفسارات المصريين بالخارج، وتم إجراء العديد من التعديلات، بناء على هذه المقترحات، سواء فيما يتعلق بقيمة الوديعة أو التصديقات أو الشراء من المناطق الحرة أو حرية التصرف وغيرها»، مشيرة إلى إمكانية استفادة المصري في أوروبا باتفاقية Euro1، والتي توفر ميزات وتخفيضات، بجانب توفير قائمة بالمستخلصين من المناطق الحرة مقابل مبلغ بسيط، 3 آلاف جنيه، والتنسيق مع وزارة الداخلية بخصوص التراخيص، وخطوات المشاركة والتسجيل في المبادرة عبر تطبيق سيارات المصريين بالخارج:



أندرويد:



‏https://cutt.us/Yw54g



أيفون:



‏https://cutt.us/8VFfY



من ناحيته، أكد السفير حاتم عبد القادر، سفير مصر في هولندا، أن فرصة التواصل المباشر بين المواطنين بالخارج والمسؤولين المصريين تعزز التعاون لخدمة الوطن، وتسهم في تحقيق ما نصبو إليه بفاعلية، مشيرا إلى الحرص على تعاون الجميع لما يحقق الخير لمصر، وخدمة أبناء الجاليات المصرية في الخارج، مضيفا أنه لم يتم فرض رسوم جديدة على استخراج جوازات السفر، ولكن المبالغ التي يتم تحصيلها كما هي حتى الآن، ولا جديد في هذا الشأن، معربا عن شكره لوزيرة الهجرة لاهتمامها بشواغل المصريين بالخارج، وتأكيده دعم كل مبادرات وزارة الهجرة لخدمة المصريين بالخارج.