طلبت الحكومة الإسرائيلية امس من المحكمة العليا مهلة جديدة لمدة أربعة شهور للبت في قضية إخلاء قرية «الخان الأحمر» الفلسطينية شرق مدينة القدس.



وهذه هي المرة التاسعة التي تطلب فيها الحكومة التأجيل في قضية إخلاء القرية، حيث انتهت مهلة التمديد السابقة امس.



وجاء في رد الحكومة على المحكمة العليا، بحسب «شينخوا» أن القيادة السياسية «ثابتة في موقفها بأن سيادة القانون تتطلب تنفيذ أوامر الهدم في قرية الخان الأحمر».



وبررت الحكومة موقفها بأنه «نظرا لتعقيد وحساسية القضية، والاهتمام الكبير الذي تثيره في المجتمع الدولي وانعكاساته على العلاقات الخارجية لإسرائيل، تم توجيه المسؤولين لإكمال العمل المطلوب لصياغة الرد الدقيق على القضية».



في غضون ذلك، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس امس رئيس تشاد محمد ديبي خلال زيارته الأولى بعد أربع سنوات من تجديد العلاقات بين البلدين، لافتتاح سفارة بلاده.



وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو والرئيس التشادي سيفتتحان بشكل مشترك اليوم سفارة تشاد في إسرائيل.



وقال نتنياهو في تصريحات مشتركة مع ديبي، «أقامت إسرائيل علاقات مع تشاد في عهد والدكم الراحل، إننا نعتبر هذه العلاقات في غاية الأهمية مع دولة عظيمة في قلب أفريقيا».



وأضاف «هذه هي العلاقات التي نريد الارتقاء بها إلى مستويات وآفاق جديدة، وزيارتك هنا وفتح السفارة هي تعبير عن ذلك».



وتابع «نعتقد أن التعاون بيننا يمكن أن يساعد ليس فقط في تعزيز علاقاتنا وتعاوننا، ولكنه أيضا جزء من عودة إسرائيل إلى إفريقيا وعودة إفريقيا إلى إسرائيل»، موضحا «لدينا أهداف مشتركة للأمن والازدهار والاستقرار».



من جهة اخرى، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي اعترضت امس صاروخا أطلق من قطاع غزة، في قصف يأتي في وقت تتصاعد حدة التوترات بين الاحتلال والفلسطينيين.



وقال الجيش في بيان إن «صاروخا أطلق من قطاع غزة. تم اعتراض الصاروخ» بواسطة منظومة القبة الحديدية.