القاهرة ـ هناء السيد



احتفل متحف التمساح بمحافظة أسوان بذكرى مرور 12 عاما على افتتاحه، وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، امس، إن متحف التمساح يعد أحد أهم المتاحف النوعية بالمحافظة، وهو يقع بجوار معبد كوم أمبو في الجهة الشرقية لنهر النيل ليسلط الضوء على المعبود سوبك أحد معبودات مدينة كوم أمبو.



من جانبه، أكد سعد زغلول مدير عام المتحف، أن الاحتفالية تضمنت تنظيم ندوة علمية للتعريف بالمتحف وأهم مقتنياته، وكذلك ورشة رسم للأطفال، بالإضافة إلى تنظيم جولات إرشادية تعريفية للزائرين، وتكريم العاملين المميزين بالمتحف.



جدير بالذكر أن متحف التمساح يعرض عددا من مظاهر عبادة المعبود سوبك الذي يتخذ هيئة التمساح وما ارتبط بها من تحنيط التماسيح وغيرها من الطقوس، ويضم نموذجا لمقبرة تماسيح بالإضافة إلى عدد كبير من مومياوات التماسيح أكبرها مومياء يبلغ طولها 4.30 م، بينما يبلغ طول أصغرها 2 م، بالإضافة إلى مجموعة من أجنة التماسيح، ونماذج للأعين والأسنان الذهبية والعاجية للتماسيح المحنطة.



كما يحتوي المتحف على تماثيل بأحجام مختلفة للمعبود سوبك وبعض اللوحات النذرية، ونموذج مقبرة يحاكي ما تم اكتشافه في جبانة الشطب، التي توضح طرق الدفن، وتعرض التوابيت الفخارية التي احتوت على مومياء هذا الحيوان المقدس.