دشنت أمس شركة الحياة الـخـضـراء أول مـشـروع للزراعات الذكية بالزراعة الهوائية في الكويت بعنوان «الحياة الخضراء»، والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير منتجات زراعية صحية وعالية الجودة باستخدام أقل كمية من مياه الري ومن خلال الاستعانة بأحدث الأساليب التكنولوجية تطورا في العالم، والتي تسمى تقنية الأيروبونك Aeroponic.



وقد تم الإعلان عن إطلاق وبدء تشغيل المشروع خلال حفل الافتتاح الذي أقيم تحت رعاية وبحضور السفير السويسري لدى الكويت د.تيزيانو بالمليللي في فندق سانت ريجيس، حيث حضره عدد من المعنيين والمهتمين بالشأن الزراعي والأمن الغذائي إلى جانب العديد من رجال الإعلام والصحافة، وتخلل الحفل شرح واف عن المراحل المختلفة لهذه التقنية الفريدة للزراعة أعقبتها دعوة لزيارة المزرعة في منطقة العبدلي.



وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال رئيس مجلس إدارة شركة الحياة الخضراء عادل الشمالي: «يأتي إطلاق المشروع في إطار رؤية شركة الحياة الخضراء الرامية للاستثمار في المستقبل، ونحن كمستثمرين محليين نسعى للبحث عن الفرص الاستثمارية التي تسهم في تقدم مجتمعنا».



وأضاف: «لما كانت الزراعة تشكل أحد المجالات المهمة نظرا لارتباطها باثنين من أهم الأهداف الإستراتيجية التي تسعى حكومتنا الرشيدة إلى تحقيقهما في إطار الرؤية الطموحة للدولة «استراتيجية الكويت الجديدة 2035» وهما تحقيق الأمن الغذائي للبلاد وتنويع مصادر الدخل مستقبلا».



وتشكل الزراعة أحد المجالات المهمة للاكتفاء وتأمين الغذاء وتنويع مصادر الدخل، حيث من الضروري بناء سلسلة غذاء أكثر مرونة واستدامة من خلال الاستثمار في أحدث تقنيات الغذاء وتشجيع التحول المستدام في النظام الغذائي بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو أحد الأهداف الرئيسية لهذا المشروع. كما يستهدف المشروع توفير منتجات زراعية صحية وعالية الجودة بكميات وافرة باستخدام أقل كمية من مياه الري وبحد أدنى من العمالة ومن خلال الاستعانة بأحدث الأساليب التكنولوجية تطورا في العالم.



وتم إجراء بعض التعديلات وتأهيل تقنية الإيروبونك Aeroponic (الزراعة الهوائية المطورة) من قبل الشركة السويسرية CleanGreens Solutions SA، وبالتنسيق مع شركة الحياة الخضراء ليواكب ذلك بيئة التشغيل لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعاني من ارتفاع درجات الحرارة ونقص الموارد المائية، وللمساهمة في تكريس الكويت كمركز إقليمي رائد للأمن الغذائي القائم على الابتكار، والذي يوفر العديد من الخدمات اللوجستية الذكية في مجال الغذاء مثل النظم الذكية للزراعة والإنتاج على مدار السنة.