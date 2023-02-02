استقبل أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين في مكتبه امس عضو رابطة «شباب لأجل القدس» راشد الطراروة لتكريمه على الجهود المتواصلة التي يقوم بها لإعلاء دور الكويت ومساهمتها تجاه القضية الفلسطينية.



وقال الشاهين في تصريح صحافي إن «مبادرة الشاب الكويتي راشد الطراروة بتوزيع الطعام للمحتاجين تضامنا مع شهداء مخيم جنين ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة لاقت أصداء عالمية كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإخبارية».



وأكد الشاهين أهمية مساهمة مجلس الأمة وممثلي الشعب في تكريم النماذج المشرفة من شباب وفتيات الكويت المناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني والمنسجمين مع الموقف الرسمي والشعبي المتضامن مع الشعب الفلسطيني.



وفي هذا الإطار، ثمن الشاهين جهود «الشعبة البرلمانية» في التضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن مشاركتها الأخيرة في مؤتمر اتحاد البرلمانات الإسلامية بالجزائر حلقة في سلسلة مضيئة للكويت منذ القدم في دعم القضية الفلسطينية.



من جهته، أوضح راشد الطراروة أنه ناشط في القضية الفلسطينية وأحد أعضاء الفريق التطوعي «شباب لأجل القدس»، وأن ما قام به هو جزء مما تعلمه من أن القضية الفلسطينية حق على المسلمين والعرب عامة.