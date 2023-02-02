وجـــــه النائــــب د.عبدالعزيز الصقعبـــي سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عن أحكام قضائية نهائية لصالــح الشريـك الاستراتيجي لشركة مستشفيات الضمــان الصحــي، ونص السؤال على ما يلي:



صدرت أحكام قضائية نهائية لصالح الشريك الاستراتيجي لشركة مستشفيات الضمان ضد الهيئة العامة للاستثمار،



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الإجراءات التي ستتخذها الهيئة العامة للاستثمار لتنفيذ الأحكام؟ وهل ستطبق أي عقوبات علـى ممثلي الهيئة في مجلس إدارة الشركة بعد صدور الحكم المشار إليه؟



2 ـ ما التاريخ المحدد لتشغيــــل المنظومــة الصحية بالكامل ونقل علاج العاملين في القطاع الخاص لمستشفيات شركة الضمان؟



3 ـ ما سبب عدم اكتتاب المواطنين بشكل رسمي حتى الآن؟ وما الميعاد المتوقع لذلك؟