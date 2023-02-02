وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض بشأن قيام الشركة المساندة للعمل الجمركي في الإدارة العامة للجمارك بأخذ رسوم دينارين على جميع المسافرين لإجراء التفتيش عبر الكاميرا الحرارية في منفذ العبدلي، ونص السؤال على ما يلي:



قامت الشركة المساندة للعمل الجمركي في مرافق الإدارة العامة للجمارك بأخذ رسوم دينارين على جميع المسافرين المغادرين والقادمين لإجراء التفتيش عبر الكاميرا الحرارية في منفذ العبدلي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما السند القانوني في أخذ رسوم على المسافرين عبر منفذ العبدلي من الشركة المساندة للعمل الجمركي في مرافق الإدارة العامة للجمارك من أجل إجراء التفتيش على المركبات؟



2- صورة ضوئية من العقد المبرم بين الإدارة العامة للجمارك والشركة المساندة للعمل الجمركي في جميع منافذ الدولة.



3- ما الخدمات التي تقدمها الشركة المساندة للعمل الجمركي؟ وما نسبة إنجاز الخدمات المقدمة من الشركة المساندة للعمل الجمركي؟



4- هل طبقت الشروط الجزائية على الشركة المساندة للخدمات الجمركية في حال إخلالها بأي بند من بنود العقد المبرم؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من المستندات ذات الصلة.