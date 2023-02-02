وجه النائب د.فلاح الهاجري سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني بشأن وجود بعض الملاحظات على عمل وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، ونص السؤال على ما يلي:



نمى إلى علمي وجود بعض الملاحظات على عمل وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- عدد أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الذين لم يسلموا رسائلهم العلمية للوزارة ولجهات عملهم الأكاديمية؟ وعدد من أودع وسلم رسالته العلمية؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن القرارات الصادرة بإلزام أعضاء هيئة التدريس بتسليم أطروحاتهم ورسائلهم العلمية.



2- ما إجراءات التسجيل في الكنترول للصف الثاني عشر؟ وما معايير قبول طلبات المشاركة فيه؟ وهل يكون ذلك وفق إعلان ومواعيد رسمية أو هناك إجراءات أخرى تتبعها الجهات المعنية في سياسة العمل بالكنترول؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية باللوائح والنظم والقارات المتعلقة في هذا الجانب، مع كشف بأسماء العاملين بالكنترول، وعدد سنوات عملهم، وقيمة المكافآت المالية لكل مستوى عضوية في لجان وفرق الكنترول للصف الثاني عشر بأقسامه كافة.



3- عدد موظفي وزارة التربية الذين أعادوا دراستهم في تخصصات علمية أخرى وقبلوا معلمين؟ وهل حصلوا على إجازة دراسية؟ وهل الوزارة لديها علم بذلك؟ وما جنسياتهم؟ وما أسباب قبولهم في تخصصات أخرى؟ وكيف درسوا في الجامعة وهم حاصلون على درجة البكالوريوس في تخصصات أخرى؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن الأعداد والجنسيات والموافقات وجدول بأسماء من تم تحويلهم إلى معلمي مواد دراسية ونتائج مقابلاتهم وكتب تعيينهم وأذونات الدراسة الخاصة بتغيير تخصصهم وبيان مسميات شهاداتهم الدراسية السابقة واللاحقة.