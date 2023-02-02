وجه النائب مهند الساير 30 سؤالا إلى جميع الوزراء، من بينها سؤال مشترك إلى 14 وزيرا، بشأن معالجة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، والوزراء هم كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د.بدر الملا، ووزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير الصحة د.أحمد العوضي، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، ووزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير الدفاع، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي.



ووجه سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء، بشأن المصروفات الواردة ضمن بند الضيافة.



ووجه الساير سؤالا إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، بشأن من تقدموا لأداء اختبارات الوظائف القيادية، ونصت الأسئلة على ما يلي:



سؤال مشترك إلى جميع الوزراء



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كم بلغت قيمة مصروفــــات وزاراتكــم والجهات التابعة لكم ضمن بند الضيافة للسنوات المالية 2021/2020،2022/2021 على أن تكون موزعة لكل سنة على حدة؟



2- جدول تفصيلي للمصروفات الواردة في بند الضيافة موضحا بها نوع الخدمة أو السلعة أو غيرها وقيمتها وأسباب الشراء أو الإيجار سواء لفعالية أم لاستقبال وفد أو غيرها للسنوات المشار إليها في البند رقم (1) على أن تكون وفق جدول يتضمن (نوع الخدمة أو السلعة ـ العدد ـ قيمة الوحدة ـ المبلغ الإجمالي).



سؤال مشترك إلى 14 وزيرا



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



ما الإجراءات والقرارات المتخذة في وزاراتكم والجهات التابعة لكم لمعالجة الملاحظات المالية والإدارية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022/2021؟ على أن تكون موضحة وفق جدول يتضمن (المخالفة - الإجراء أو القرار المتخذة - نسبة الإنجاز في المعالجة).



2- الملاحظات المتكررة في تقرير ديوان المحاسبة والتي لم يتخذ أي إجراء لمعالجتها مع بيان الأسباب.



سؤال إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ عدد الذين تقدموا لأداء اختبار الوظائف القيادية خلال الفترة من أكتوبر 2022 حتى تاريخ ورود السؤال مصنفين وفق الوزارات والجهات المرشحين لتولي الوظيفة فيها.



2 ـ عدد الذين رسبوا في الاختبار، وهل استثني أي منهم من درجة الاختبار باعتباره ناجحا؟



3 ـ هل تقدم جميع المرشحين لتولي الوظائف القيادية خلال الفترة من أكتوبر 2022 حتى تاريخ ورود السؤال بتصوراتهم لتطوير العمل وذلك وفق نص المادة 30 مكررا من المرسوم رقم 296 لسنة 2015 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمرسوم رقم 338 لسنة 2018 بإضافة فقرة إلى المادة (30 مكررا) من المرسوم الصادر في 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة.



4 ـ عدد الملتحقين بالدورة التدريبية الخاصة بالتأهيل لشغل الوظيفة القيادية المحددة بالنظام الخاص بالقياديين وعدد من اجتازوا الدورة.



5 ـ عدد المستثنين من بعض شروط تولي الوظيفة القيادية وفق قرار مجلس الوزراء، مع تزويدي بصورة ضوئية عن القرارات.