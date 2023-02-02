رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة على الدولار الأميركي بواقع ربع نقطة مئوية (25 نقطة مئوية)، لتتراوح بين 4.5% و4.75%، وهو أعلى مستوى للفائدة الأميركية منذ أكتوبر 2007، أي نحو 16 عاما، وذلك في أول اجتماعات «الفيدرالي» لعام 2023، حيث بدأ البنك في إبطاء وتيرة رفع الفائدة التي انتهجها خلال العام الماضي.



وقال البنك إنه سيواصل التعهد بالزيادات المستمرة في تكاليف الاقتراض ضمن معركته التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم، مشيرا الى أن التضخم الأميركي تراجع إلى حد ما، لكنه لايزال مرتفعا.



وأشارت لجنة السوق المفتوحة إلى أنها تتوقع أن يكون استمرار زيادة الفائدة مناسبا من أجل الوصول إلى موقف تقييدي بشكل كاف لإعادة التضخم نحو المستهدف البالغ 2%، موضحة أنها ستأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية والتأخير الذي تؤثر به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم.



وقام الفيدرالي برفع سعر الفائدة 7 مرات في 2022، في اجتماعات خلال أشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو، وسبتمبر، ونوفمبر وديسمبر، وقلص وتيرة رفع الفائدة من 50 نقطة في ديسمبر الماضي، و75 نقطة في نوفمبر، مما يشير إلى نجاح حملة بنك الاحتياطي الفيدرالي العنيفة لإبطاء التضخم.



جدير بالذكر، أنه قبل حملة التشديد النقدي، كان سعر الفائدة في مارس 2022 في نطاق 0.25% إلى 0.5%.



وعقب قرار رفع الفائدة مباشرة، تراجع مؤشر «داوجونز» الرئيسي بالبورصة الأميركية في التعاملات المتأخرة بمقدار 337 نقطة بما يعادل 0.99% ليصل إلى مستوى 33748 نقطة، فيما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقا بمقدار 20 نقطة بنسبة 0.49% مسجلا مستوى 4055 نقطة.



كما تراجع مؤشر «ناسداك» التكنولوجي بمقدار 39 نقطة بنسبة 0.34% ليصل إلى 11545 نقطة، وفي سوق الطاقة، انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي بمقدار 2.44 دولار بما نسبته 3.09% لتبلغ 76.43 دولارا للبرميل.



من جانبه، قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية، بينما أعلن البنك المركزي البحريني عن رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 25 نقطة أساس.