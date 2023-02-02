أكدت لجنة مراقبة سوق النفط المشتركة المنبثقة عن تحالف «أوپيك +» أمس التزامها بالحفاظ على معدلات الإنتاج حتى نهاية عام 2023، وفقا لاتفاق التعاون القائم بين دول التحالف المبرم في 5 أكتوبر 2022، ودعا أعضاء اللجنة بحسب البيان جميع الدول المشاركة إلى تحقيق الامتثال الكامل والالتزام بآلية التعويض، ومن المقرر ان يعقد الاجتماع المقبل للجنة مراقبة سوق النفط المشتركة الـ (48) في 3 أبريل المقبل.



جاء ذلك في بيان صحافي صدر في ختام الاجتماع الافتراضي الـ47 للجنة المراقبة في فيينا والذي استمر يوما واحدا، مضيفا أن أعضاء اللجنة استعرضوا بيانات إنتاج النفط الخام لشهري نوفمبر وديسمبر 2022 ولاحظوا مطابقة دول منظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك» والدول غير الأعضاء فيها لإعلان التعاون.