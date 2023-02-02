محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الكويت ظلت سوقا واعدة لمشروعات تطوير محطات معالجة المياه وشبكات الصرف الصحي في السنوات الأخيرة، ومن المرجح أن تواصل هذا النهج في المستقبل، حيث يتوقع أن يمضي العمل قدما في عام 2023 في مشاريع مثل تحديث محطة شمال كبد لمعالجة مياه الصرف والمحطة الأخرى الجديدة في جنوب المطلاع.



وأضافت أن لدى الكويت مشروعات مياه مخططا لها وغير مرساة قيمتها 5.5 مليارات دولار أو ما يعادل 9% تقريبا من إجمالي المشروعات المخطط لها وغير المرساة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والبالغ 61.5 مليار دولار، وتتوزع على ثلاث جهات، تستحوذ شركة نفط الكويت على 39% منها بواقع 2.150 مليار دولار، ثم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بحصة نسبتها 35% وبقيمة 1.926 مليار دولار وأخيرا وزارة الأشغال العامة بمشروعات قيمتها 1.428 مليون دولار وبنسبة 25.9%.



وأضافت المجلة أن دول مجلس التعاون الخليجي توفر ما يصل إلى 60 مليار دولار من الاستثمارات في المشروعات المائية في ضوء تنامي المخاوف المتعلقة بالأمان والكفاءة والاستدامة التي توفر دافعا رئيسيا لارتفاع الطلب على المياه.



وفي حين أن مشاريع تحلية المياه المستقلة توفر فرصا للمطورين والمقاولين على حد سواء، إلا أنها تشكل أقلية من إجمالي قيمة وحجم المشاريع عبر قطاع المياه في دول مجلس التعاون الخليجي.



فعلى مدى السنوات العشر الماضية، منحت دول مجلس التعاون الخليجي الست مشاريع بقيمة 76 مليار دولار عبر قطاعات النقل والتوزيع وتحلية المياه والصرف الصحي والتخزين والتبريد المناطقي. وقد شكلت عقود نقل وتوزيع المياه 30.3 مليار دولار، أو ما يقرب من 40% من الإجمالي، في حين بلغت عقود تحلية المياه - بما في ذلك المشاريع المستقلة والتقليدية أو الممولة من الدولة - 19.9 مليار دولار، أو 26% من الإجمالي. واستحوذت محطات الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف على ثالث أكبر حصة بنسبة 18% أو نحو 13.9 مليار دولار من قيمة العقود الممنوحة.



وتبلغ القيمة الإجمالية المقدرة للمشاريع المخطط لها وغير المرساة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي 61.5 مليار دولار، تمثل مشاريع النقل والتوزيع نحو 35% منها، ومشاريع تحلية المياه 24%، ومياه الصرف الصحي أو معالجة مياه الصرف الصحي 24% أيضا.



وتواصل دول مجلس التعاون الخليجي توسيع طاقات إنتاج المياه ومعالجتها وتخزينها وشبكات نقلها. وتهدف هذه المشاريع إلى مواكبة الطلب المتزايد وتطوير مجتمعات ومجمعات صناعية جديدة، فضلا عن تحسين كفاءة واستدامة هذه الأصول.