

عقدت شركة HONOR المزود العالمي الرائد للأجهزة الذكية حول العالم المؤتمر الإعلامي «GO BEYOND» يوم الثلاثاء الماضي، وذلك في فندق Four Seasons الكويت، حيث استهدف المؤتمر تقديم العلامة التجارية العالمية المميزة في مجال التكنولوجيا HONOR وإلقاء الضوء على ابتكاراتها العالمية، إلى جانب تقوية الروابط بين شركة HONOR ووسائل الإعلام العالمية وشركائها.



كان العنوان الرئيسي للمؤتمر هو التأكيد على خطة العلامة التجارية لكيفية الارتقاء بالجودة وخلق عالم ذكي للجميع.

وقد تم تركيز الحديث على أنه مع التكنولوجيا الذكية، يمكننا السير قدما واللحاق بركب العالم الذي ينطلق سريعا.

كما تمت مناقشة كيف أن العلامة التجارية يمكنها الذهاب دائما إلى الأبعد والانطلاق إلى الأمام من خلال الإبداعات، الجودة، الحرية في التصميم والثقة التي تود بناءها مع الجمهور في كل جهاز تصنعه.



وقام ليون مينجاليانج - مدير شركة HONOR للكويت، بالصعود إلى المنصة ليحيي الحضور ويشكرهم على حضورهم الكريم.

كما قدم ليون تعريفا سريعا عن شركة HONOR عن طريق سرد بعض الإحصاءات الأساسية عن الشركة، مثل عدد الموظفين الذي يبلغ أكثر من 13000 موظف، وعدد مراكز البحث والتدريب التي تبلغ 6 مراكز، وعدد معامل الابتكار التي تخطت 100 معمل.

كما قام بشرح الثلاث القيم الأساسية التي تتبناها شركة HONOR، وهي: الانفتاح، الإسهام، والتعاون.



وضم المؤتمر عرضا تقديميا لسلسلة الهواتف المتميزة HONOR Magic Series والحديث عن إطلاق هاتف Magic4 Pro. وبعدها قام ليون بعرض مختصر لتاريخ سلسلة Magic Series منذ أن قدمت إلى السوق في عام 2016، ذاكرا نبذة عن تطورها، والخصائص الرائعة التي تميزت بها هذه السلسلة، مثل تصوير Ultra Fusion بجودة تسجيل فيديو بمعدل 10 بتات بدقة 4K في الصناعة بمعدل 60 إطارا في الثانية، إلى جانب خاصية مكالمات بخصوصية أكبر بالذكاء الاصطناعي، الشاحن السريع السلكي واللاسلكي من HONOR بقوة 100 واط، والعديد من الخصائص الأساسية الأخرى.

كما يوفر Magic أيضا للمستخدمين شاشة LTPO مع تعتيم للشاشة PWM بتردد 1920 هرتز، وهو متوافر بخيارات ألوان الأسود والأزرق السماوي.



وفي أثناء المؤتمر، تم تقديم أيضا هاتف HONOR X9a الذي يأتي مع أفضل، أقوى وأكثر شاشة متقدمة في السوق.

وتجسيدا لروح سلسلة X Series المتمثلة في الذهاب إلى أبعد حد لتقديم تجارب مستخدم رائعة، فإن هاتف HONOR X9a يقدم أفضل مرئيات وأداء في السوق، مع شاشة العرض المنحنية الشاملة من نوع AMOLED بتردد 120 هرتز، سعة التخزين الكبيرة 256 جيجابايت، والبطارية كبيرة السعة 5100 ملي أمبير، كل ذلك يأتي في جهاز نحيف ليناسب حجم الجيب.

وبهدف السماح لعدد أكبر من المستخدمين حول العالم بالوصول إلى تكنولوجيا حقيقية وجودة يعتمد عليها، فإن هاتف HONOR X9a يأتي بسعر تنافسي للغاية.