

قال المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر يناير 2023، أن السوق الكويتي شهد تراجعا هامشيا خلال الشهر، بخسارة شهرية بلغت نسبتها 0.2%.

وأوضح التقرير أن مؤشر قطاع الاتصالات والقطاع المصرفي كانا الرابح الأكبر خلال الشهر بارتفاع وصل إلى 1.4% و1.1% على التوالي، بينما خسر القطاع الصناعي 9.2% خلال يناير.

ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم ألافكو وسهم بنك الكويت الدولي «KIB» أكبر مكاسب خلال الشهر بنسبة 5.4% و3.6% على التوالي، وكان التراجع الأكبر لسهمي أجيليتي وطيران الجزيرة بنسبة 17.9% و14.7% على التوالي.

وقد رفع بنك الكويت المركزي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من 3.5% إلى 4.0% في يناير، قبل أيام من الاجتماع الشهري المقرر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

ووفقا لتوقعات الأمم المتحدة، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة 2.8% بينما يقدر التضخم في البلاد بنسبة 3.2% في عام 2023.

وانخفض معدل التضخم في الكويت خلال ديسمبر إلى 3.15% على أساس سنوي، بنسبة أقل بصورة طفيفة منه في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 3.18%. ومن جانبها، أكدت وكالة فيتش على نظرة مستقبلية مستقرة للكويت بتصنيف ائتماني عند AA-، منوهة إلى قوة الرصيد المالي.



وعلى صعيد المنطقة، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Composite) بنسبة 1.7% خلال الشهر.

وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي أكبر تراجع في يناير بنسبة 3.9%، على خلفية التراجع الكبير في أداء سهم بنك أبوظبي الأول، الذي كانت نتائجه للربع الأخير من 2022 أقل من المتوقع.

وكان مؤشر سوق السعودية وسوق قطر الرابح الأكبر بنسبة 3% و2.4% على التوالي خلال نفس الفترة، مدعومة بنتائج أعلى من المتوقع حققتها الشركات القيادية في السوقين.