

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الشهري من برنامج جوائز الحصاد الإسلامي، والذي أقيم يوم أمس في المقر الرئيسي للبنك، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة، حيث حصل على الجائزة وقيمتها 100 ألف دينار العميل فهد علي حويمد المطيري.



وبهذه المناسبة، قدمت رئيس إدارة قنوات التوزيع البديلة بالبنك الأهلي المتحد هنادي خزعل التهنئة للفائز، متمنية له دوام التوفيق. وأعربت عن أملها أن يحالف التوفيق جميع عملاء البنك في السحوبات القادمة، معربة في الوقت ذاته عن سعادتها البالغة بالثقة الغالية التي يضعها العملاء في البنك.



وأكدت خزعل أن البنك الأهلي المتحد حرص منذ إطلاق برنامج جوائز الحصاد الإسلامي على تقديم باقة حصرية من الجوائز بما يسهم في تحقيق تطلعات عملائه، ويعمل على تعزيز ثقافة الادخار. وشدد على التزام البنك بتوفير الحلول المصرفية الحديثة، والتي تنسجم مع متطلبات العملاء المختلفة.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة. وتبقى الجوائز الربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.



علما بأن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30000 فرصة في السحب، بالإضافة إلى الحصول على أرباح سنوية مثمرة.