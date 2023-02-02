

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا عن إضافة خدمة Apple Pay لتمكين عملائه من حاملي بطاقات فيزا اليوم من إنجاز عمليات دفع عن بعد أكثر أمانا وخصوصية، والتي تجنبهم تسليم بطاقاتهم المصرفية للدفع لشخص آخر، أو لمس الأزرار على أي أجهزة، أو استبدال النقود، علاوة على الاعتماد على قدرات الـ iPhone في حماية معاملاتهم. ويأتي طرح هذه الخدمة تدشين خدمة Apple Pay من KIB، تماشيا مع استراتيجيته الشاملة للتطوير والتوسع الرقمي، الرامية إلى الاستمرار بطرح حلول مبتكرة لعملاء البنك وتعزيز تجربتهم المصرفية بشكل عام.



ومن خلال هذه الخدمة، يستطيع عميل البنك إتمام عملية الشراء من دون تلامس باستخدام ساعة Apple Watch بالقرب من نقطة الدفع، وهي عملية مؤمنة جيدا، حيث تتم المصادقة عليها باستخدام تقنية Apple للتعرف على الوجه: «Face ID» أو التعرف عن طريق لمس الهاتف الذكي: «Touch ID»، أو رمز المرور عليه، بالإضافة إلى رمز التحقق لمرة واحدة: «الـ OTP»، كما يذكر أن خدمة Apple Pay مقبولة لدى عدة منافذ، بما في ذلك الصيدليات والمطاعم والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة والعديد من الأماكن الأخرى.



كما يمكن لعملاء KIB الآن استخدام Apple Pay على أجهزة الـ iPhone والـ iPad وأجهزة الـ Mac لإتمام عمليات شراء أسرع وأكثر سهولة على التطبيقات أو عبر الإنترنت على برنامج Safari، دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو تكرار إدخال بيانات التوصيل والشحن وغيرها، فقط بلمسة أو نظرة أمام الهاتف الذكي، فإن Apple Pay تسهل الدفع لشراء المأكولات، أو التسوق عبر الإنترنت، أو الدفع لوسائل النقل ومواقف السيارات، وغيرها الكثير.



وفي هذا السياق، قال مدير عام إدارة التحول الرقمي والابتكار في KIB، محمد الشريف: إن هذه الخطوة الفارقة تعكس التزامنا المتواصل بتقديم حلول رقمية آمنة وسلسة للدفع وغير ذلك من خدمات مصرفية، كما تعزز الدور الرئيسي الذي قمنا به في مجالات التحول الرقمي للقطاعات المصرفية والمالية في الكويت.