

استضافت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، حلقة نقاشية حول التعليم المستدام كجزء من شراكتها الاستراتيجية مع منصة التعليم عبر الانترنت «دورات»، وجاءت الفعالية بمناسبة «اليوم العالمي للتعليم» الذي يتم الاحتفاء به في 24 يناير، وتضمنت حلقة النقاش، مشاركة ممثلين من كيانات ومؤسسات أبدوا وجهات نظرهم حول أهمية التعليم المستدام.

استضافت stc الحدث التثقيفي في مقر stc في برج أولمبيا، حيث دعوا عددا من القيادات التعليمية للمشاركة ومناقشة وتغطية الموضوعات المهمة المتعلقة بالنظام التعليمي المحلي.

وضم المتحدثون ممثلين عن دورات، والجمعية الكويتية لاختلافات التعلم (KALD)، وأكاديمية ادفوكتس جروب للتدريب الأهلي، ومدرسة دسمان ثنائية اللغة، وجامعة الكويت، ووزارة التربية والتعليم، مستندين إلى خلفيتهم ومعرفتهم في الصناعة، تبادل أعضاء اللجنة وجهات نظرهم وآرائهم فيما يتعلق بالموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الجلسة، والتي تعكس في مجملها أيضا إحدى أهم الركائز الأساسية وراء برنامج stc الشامل للمسؤولية المجتمعية للشركات، وهو التعليم.

وقد انضم إلى حلقة النقاش من شركة دورات الرئيس التنفيذي للشركة محمد السريع والمدرب عبدالله الصانع، كما شارك نائب رئيس مجلس الإدارة د.عيسى جاسم والمعلمة فاطمة الظفيري في حلقة النقاش ممثلين لكالد KALD.

ومن أكاديمية ادفوكتس، شارك الرئيس التنفيذي والمحامي محمد جميل في الجلسة جنبا إلى جنب مع نائب الرئيس التنفيذي لأكاديمية ادفوكتس، حصة العودة، وشارك في الجلسة من مدرسة دسمان ثنائية اللغة المشرفة سمر ديزمان، ومديرة المدرسة الإعدادية رحاب عبد الخالق، والمديرة التنفيذية للعلاقات العامة والتسويق رنا مسوح. كما التحقت الطالبة مريم الكندري باللجنة من جامعة الكويت.

وضمت أيضا المعلم فيصل البريدي والطالبين هديل الشمري وعبدالله الجماز اللذين مثلا وزارة التربية والتعليم في المناقشة. من جهتها، قالت دانة الجاسم، مدير عام اتصالات الشركات في stc: فخورون باستضافة هذه الحلقة النقاشية الإعلامية بحضور قادة أكاديميين لتسليط الضوء على أهمية إثراء نظام التعليم المحلي من خلال تقنيات التطوير المثالية.

ومن خلال القيام بدورنا كرواد التحول الرقمي في قطاع الاتصالات في الكويت وكداعم للتحول الرقمي، نعتقد أنه من الضروري وضع خطة مستدامة تثبت أنها مثمرة وداعمة لجيل الشباب، سواء كان ذلك من خلال التعليم أو التنمية الاقتصادية أو غيرهما من القطاعات التي تؤثر على المجتمع، وذلك لرفع مستوى الوعي بضرورة تنفيذ استراتيجيات مستدامة اليوم من أجل غد أكثر إشراقا.